https://ria.ru/20220430/raketa-1786294677.html

Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным

Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным - РИА Новости, 30.04.2022

Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным

Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:50

2022-04-30T08:50

2022-04-30T10:13

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — говорится в его Telegram-канале.Там также сообщили, что после обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора. Кроме того, без электроснабжения остались 200 абонентов, 156 — без газа, повреждены 40 автобусов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По утверждению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

украина

снежное

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, снежное, днр