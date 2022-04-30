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Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным - РИА Новости, 30.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/raketa-1786294677.html
Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным
Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным - РИА Новости, 30.04.2022
Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным
Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:50
2022-04-30T10:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
снежное
днр
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — говорится в его Telegram-канале.Там также сообщили, что после обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора. Кроме того, без электроснабжения остались 200 абонентов, 156 — без газа, повреждены 40 автобусов.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По утверждению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
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в мире, украина, снежное, днр
08:50 30.04.2022 (обновлено: 10:13 30.04.2022)
 
Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным

ДНР: средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над Снежным, повреждено множество домов

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — говорится в его Telegram-канале.
Там также сообщили, что после обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.
Кроме того, без электроснабжения остались 200 абонентов, 156 — без газа, повреждены 40 автобусов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По утверждению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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