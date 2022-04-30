08:50 30.04.2022 (обновлено: 10:13 30.04.2022)
Средства ПВО ДНР перехватили ракету "Точка-У" над Снежным
ДНР: средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над Снежным, повреждено множество домов
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации, в городе Снежное Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр — РИА Новости. Средства ПВО перехватили ракету "Точка-У" над городом Снежное, обломки повредили несколько зданий, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Над Снежным средства ПВО перехватили ракету ТРК "Точка-У". Обломки ракеты упали в микрорайон Черемушки, повреждения получили транспорт, инфраструктура и множество домов", — говорится в его Telegram-канале.
Там также сообщили, что после обстрела ВСУ повреждены 24 объекта, среди которых 15 домов частного сектора.
Кроме того, без электроснабжения остались 200 абонентов, 156 — без газа, повреждены 40 автобусов.
Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине. Как заявил Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
По утверждению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.