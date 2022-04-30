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Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
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Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:42
2022-04-30T17:01
общество
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луганская народная республика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что: в случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также работников иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, либо смерти таких лиц, служащих, работников до истечения одного года со дня их возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, работ, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях... получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", - говорится в тексте документа.
https://ria.ru/20220430/vyplata-1786348174.html
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общество, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, владимир путин
16:42 30.04.2022 (обновлено: 17:01 30.04.2022)
 
Путин подписал указ о выплатах семьям погибших командированных в ДНР и ЛНР

Путин подписал указ о выплатах семьям погибших или раненых командированных в ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в пять и три миллиона рублей лицам, командированным в ДНР и ЛНР для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры, или их семьям в случае гибели или ранения, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что: в случае гибели (смерти) направленных (командированных) для выполнения задач на территориях ДНР, ЛНР лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, работников, замещающих в органах публичной власти должности, не отнесенные к должностям государственной или муниципальной службы, работников организаций и учреждений, подведомственных органам публичной власти, а также работников иных организаций, принимавших непосредственное участие в выполнении работ по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) восстановлению объектов инфраструктуры на территориях ДНР, ЛНР, либо смерти таких лиц, служащих, работников до истечения одного года со дня их возвращения на территорию РФ, наступившей вследствие увечья или заболевания, полученных ими при выполнении указанных задач, работ, членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере пяти миллионов рублей в равных долях... получившим увечье (ранение, травму, контузию) при выполнении указанных задач, работ, осуществляется единовременная выплата в размере трех миллионов рублей", - говорится в тексте документа.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 16:29
Путин подписал указ о выплатах участникам ВОВ, проживающим в Донбассе
 
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