https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html
Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом
Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом - РИА Новости, 30.04.2022
Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом
Определены самые востребованные направления у туристов, выбирающих поездки с комфортом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:09
2022-04-30T06:09
2022-04-30T06:09
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
москва
санкт-петербург
куда поехать в выходные
минеральные воды
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления у туристов, выбирающих поездки с комфортом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за апрель и выяснили, что чаще всего авиабилеты в бизнес-класс покупали путешествующие в Москву (33 процента).В Санкт-Петербург с комфортом летали 15 процентов туристов, в Сочи — 13 процентов.В пятерку самых популярных направлений у требовательных пассажиров вошли Калининград и Минеральные Воды. Такие билеты приобретали по три процента пользователей.Эксперты отмечают, что за год интерес к перелетам бизнес-классом больше всего вырос у туристов, направляющихся в Сочи (на 60 процентов).В Стамбул с комфортом летают 14 процентов клиентов сервиса. По 12 процентов пользователей готовы платить больше за путешествие в Ереван и Дубай. По шесть процентов туристов, выезжающих за границу, переплачивают за премиальное обслуживание, отправляясь в Тель-Авив и Анталью.Средняя стоимость перелета в бизнес-классе по РФ за год выросла с 52,2 до 58,6 тысячи рублей. Цена за визит с комфортом за рубеж выросла с 86,8 до 95 тысячи рублей.
https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html
https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html
сочи
москва
санкт-петербург
минеральные воды
калининград
стамбул
ереван
дубай
тель-авив
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, сочи, москва, санкт-петербург, куда поехать в выходные, минеральные воды, калининград, стамбул, ереван, дубай, тель-авив, анталья (провинция)
Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом
В OneTwoTrip рассказали, что бизнес-классом чаще всего летают в две столицы
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления у туристов, выбирающих поездки с комфортом, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за апрель и выяснили, что чаще всего авиабилеты в бизнес-класс покупали путешествующие в Москву (33 процента).
В Санкт-Петербург с комфортом летали 15 процентов туристов, в Сочи — 13 процентов.
В пятерку самых популярных направлений у требовательных пассажиров вошли Калининград и Минеральные Воды. Такие билеты приобретали по три процента пользователей.
Эксперты отмечают, что за год интерес к перелетам бизнес-классом больше всего вырос у туристов, направляющихся в Сочи (на 60 процентов).
В Стамбул с комфортом летают 14 процентов клиентов сервиса. По 12 процентов пользователей готовы платить больше за путешествие в Ереван и Дубай. По шесть процентов туристов, выезжающих за границу, переплачивают за премиальное обслуживание, отправляясь в Тель-Авив и Анталью.
Средняя стоимость перелета в бизнес-классе по РФ за год выросла с 52,2 до 58,6 тысячи рублей. Цена за визит с комфортом за рубеж выросла с 86,8 до 95 тысячи рублей.