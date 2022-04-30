https://ria.ru/20220430/puteshestviya-1786022053.html

Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом

Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом - РИА Новости, 30.04.2022

Названы самые популярные маршруты для путешествующих бизнес-классом

Определены самые востребованные направления у туристов, выбирающих поездки с комфортом, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T06:09

2022-04-30T06:09

2022-04-30T06:09

туризм

туризм

новости - туризм

сочи

москва

санкт-петербург

куда поехать в выходные

минеральные воды

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Определены самые востребованные направления у туристов, выбирающих поездки с комфортом, сообщает OneTwoTrip.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей за апрель и выяснили, что чаще всего авиабилеты в бизнес-класс покупали путешествующие в Москву (33 процента).В Санкт-Петербург с комфортом летали 15 процентов туристов, в Сочи — 13 процентов.В пятерку самых популярных направлений у требовательных пассажиров вошли Калининград и Минеральные Воды. Такие билеты приобретали по три процента пользователей.Эксперты отмечают, что за год интерес к перелетам бизнес-классом больше всего вырос у туристов, направляющихся в Сочи (на 60 процентов).В Стамбул с комфортом летают 14 процентов клиентов сервиса. По 12 процентов пользователей готовы платить больше за путешествие в Ереван и Дубай. По шесть процентов туристов, выезжающих за границу, переплачивают за премиальное обслуживание, отправляясь в Тель-Авив и Анталью.Средняя стоимость перелета в бизнес-классе по РФ за год выросла с 52,2 до 58,6 тысячи рублей. Цена за визит с комфортом за рубеж выросла с 86,8 до 95 тысячи рублей.

https://ria.ru/20220428/gastrofestivali-1785461438.html

https://ria.ru/20220427/puteshestviya-1785534915.html

сочи

москва

санкт-петербург

минеральные воды

калининград

стамбул

ереван

дубай

тель-авив

анталья (провинция)

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2022

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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