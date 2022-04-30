https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392267.html
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.04.2022
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны
Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:33
2022-04-30T21:33
2022-04-30T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
киев
харьков
харьковская область
в мире
михаил мизинцев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_599de77eb8d8c13399b4888fac54b010.jpg
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время обстрелять из артиллерийских орудий население, которое будет эвакуироваться из Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России", — сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения украинских военных установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении."Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — добавил генерал.
https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html
киев
харьков
харьковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779713905_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e49f6c69d72a011befac908128dcc979.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, харьков, харьковская область, в мире, михаил мизинцев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
21:33 30.04.2022 (обновлено: 22:47 30.04.2022)
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны
Минобороны: Киев готов на чудовищную провокацию с артобстрелом эвакуируемых из Харькова