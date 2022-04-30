https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392267.html

Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны

Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.04.2022

Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны

Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:33

2022-04-30T21:33

2022-04-30T22:47

обострение ситуации в днр и лнр

киев

харьков

харьковская область

в мире

михаил мизинцев

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время обстрелять из артиллерийских орудий население, которое будет эвакуироваться из Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России", — сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения украинских военных установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении."Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — добавил генерал.

https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

киев, харьков, харьковская область, в мире, михаил мизинцев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины