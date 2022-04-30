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Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392267.html
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны - РИА Новости, 30.04.2022
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны
Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:33
2022-04-30T22:47
обострение ситуации в днр и лнр
киев
харьков
харьковская область
в мире
михаил мизинцев
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время обстрелять из артиллерийских орудий население, которое будет эвакуироваться из Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев."Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России", — сказал Мизинцев на брифинге в субботу.По его словам, с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения украинских военных установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении."Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — добавил генерал.
https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html
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киев, харьков, харьковская область, в мире, михаил мизинцев, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), национальный центр управления обороной рф, вооруженные силы украины
21:33 30.04.2022 (обновлено: 22:47 30.04.2022)
 
Киев готовит провокацию с обстрелом эвакуируемых людей, заявило Минобороны

Минобороны: Киев готов на чудовищную провокацию с артобстрелом эвакуируемых из Харькова

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкУказатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области
Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
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Указатель на шоссе возле границы с Украиной в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Киев готовит новую крупную кровавую провокацию для обвинения российских военных в преступлениях против мирных граждан — неонацисты планируют в ближайшее время обстрелять из артиллерийских орудий население, которое будет эвакуироваться из Харькова, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Официальный Киев продолжает подготовку чудовищных и безжалостных провокаций с массовым уничтожением мирных жителей для дальнейшего обвинения Вооруженных сил России", — сказал Мизинцев на брифинге в субботу.
По его словам, с этой целью вблизи населенного пункта Цуповка Харьковской области подразделения украинских военных установили артиллерийские орудия для нанесения огневого удара в ходе массовой эвакуации мирного населения по организованному украинской стороной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.
"Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время", — добавил генерал.
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Вчера, 06:20Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРКиевХарьковХарьковская областьВ миреМихаил МизинцевУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Национальный центр управления обороной РФВооруженные силы Украины
 
 
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