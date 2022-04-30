https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392069.html
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2022
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:32
2022-04-30T21:32
2022-04-30T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
днепропетровская область
в мире
украина
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её подорвать и обвинить в этом подразделения российских войск, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал он.Мизинцев предупреждает, что в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек. По словам генерала, уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе.Он добавил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, а также отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Мизинцев подчеркивает, что этот факт является свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.
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днепропетровская область, в мире, украина
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
Минобороны: националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её подорвать и обвинить в этом подразделения российских войск, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Марганец Днепропетровской области
боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал он.
Мизинцев предупреждает, что в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек. По словам генерала, уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе.
Он добавил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, а также отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Мизинцев подчеркивает, что этот факт является свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.