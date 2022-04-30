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Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392069.html
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2022
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области
Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T21:32
2022-04-30T21:32
обострение ситуации в днр и лнр
днепропетровская область
в мире
украина
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её подорвать и обвинить в этом подразделения российских войск, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал он.Мизинцев предупреждает, что в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек. По словам генерала, уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе.Он добавил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, а также отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Мизинцев подчеркивает, что этот факт является свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.
https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786377520.html
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днепропетровская область, в мире, украина
21:32 30.04.2022
 
Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

Минобороны: националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Владимир Баранов
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Здание Министерства обороны РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её подорвать и обвинить в этом подразделения российских войск, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал он.
Мизинцев предупреждает, что в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек. По словам генерала, уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе.
Он добавил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, а также отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Мизинцев подчеркивает, что этот факт является свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 19:14Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
За сутки в ДНР уничтожены 34 украинских националиста
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДнепропетровская областьВ миреУкраина
 
 
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