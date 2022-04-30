https://ria.ru/20220430/provokatsiya-1786392069.html

Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.04.2022

Националисты готовят провокацию со взрывом дамбы в Днепропетровской области

Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T21:32

2022-04-30T21:32

2022-04-30T21:32

обострение ситуации в днр и лнр

днепропетровская область

в мире

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741540841_0:142:3078:1873_1920x0_80_0_0_a8f723b43f0674b159d4dd31f3dd3524.jpg

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Дамба Николаевского водохранилища в городе Марганец Днепропетровской области заминирована боевиками украинских вооруженных формирований, они планируют её подорвать и обвинить в этом подразделения российских войск, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."В городе Марганец Днепропетровской области боевиками украинских вооруженных формирований заминирована дамба Николаевского водохранилища, которую националисты сами же планируют взорвать, обвинив в этом "якобы наступающие подразделения российских войск", - сказал он.Мизинцев предупреждает, что в случае ее подрыва в зоне возможного затопления окажется сам город, а также ряд прилегающих населенных пунктов с общей численностью населения более 45 тысяч человек. По словам генерала, уход воды нанесет удар по жизнеобеспечению населения, что приведет к резкому ухудшению санитарно-эпидемиологической обстановки и распространению инфекционных заболеваний в Никопольском районе.Он добавил, что положение дел усугубляется недоступностью медицинского обеспечения, а также отсутствием лекарственных препаратов, в том числе жизненно важных. Мизинцев подчеркивает, что этот факт является свидетельством продолжающегося бесчеловечного отношения киевских властей к собственному народу.

https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786377520.html

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, в мире, украина