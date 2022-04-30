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Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html
Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине
Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине
Посольство России в США на фоне заявлений замгоссекретаря Бонни Дженкинс о якобы наличии у России незадекларированного химического оружия и возможности его... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:20
2022-04-30T06:20
обострение ситуации в днр и лнр
россия
сша
украина
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в США на фоне заявлений замгоссекретаря Бонни Дженкинс о якобы наличии у России незадекларированного химического оружия и возможности его применения на Украине призвало Вашингтон отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч украинских граждан.В статье для издания Newsweek Дженкинс написала, что "некоторые страны сохраняют незаконные программы наступательного химического оружия в нарушение своих международных обязательств". По словам Дженкинс, Россия якобы может применить химическое оружие на Украине."Обратили внимание на очередные огульные обвинения в наш адрес, озвученные ст. зам. госсекретаря Б. Дженкинс. Нам в очередной раз безосновательно приписывают наличие незадекларированного ХО и его применение... Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.Посольство указывает, что Минобороны РФ получило в свое распоряжение "неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине"."Один из возможных сценариев - "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения. При этом госдепартамент уже определил порядок "расследования" и назначил должностных лиц, ответственных за его проведение", - говорится в заявлении.Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее сообщил, что Россия передала ноту техническому секретариату организации о возможных провокациях на Украине с оружием массового уничтожения, в том числе химическим оружием.В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/provokatsiya-1786263780.html
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россия, сша, украина
06:20 30.04.2022
 
Посольство России призвало США отказаться от провокаций на Украине

Посольство России в США призвало Вашингтон отказаться от провокаций на Украине

© РИА Новости / Михаил ТургиевФлаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Флаги перед зданием посольства РФ в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Посольство России в США на фоне заявлений замгоссекретаря Бонни Дженкинс о якобы наличии у России незадекларированного химического оружия и возможности его применения на Украине призвало Вашингтон отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч украинских граждан.
В статье для издания Newsweek Дженкинс написала, что "некоторые страны сохраняют незаконные программы наступательного химического оружия в нарушение своих международных обязательств". По словам Дженкинс, Россия якобы может применить химическое оружие на Украине.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
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Минобороны раскрыло новую провокацию Киева для обвинения российских военных
"Обратили внимание на очередные огульные обвинения в наш адрес, озвученные ст. зам. госсекретаря Б. Дженкинс. Нам в очередной раз безосновательно приписывают наличие незадекларированного ХО и его применение... Призываем Вашингтон одуматься и отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале посольства.
Посольство указывает, что Минобороны РФ получило в свое распоряжение "неопровержимые сведения о подготовке Соединенными Штатами провокаций с целью обвинения российских ВС в применении оружия массового уничтожения на Украине".
"Один из возможных сценариев - "постановочный инцидент под чужим флагом". Речь может идти о реальном применении химического и биологического оружия с жертвами среди мирного населения. При этом госдепартамент уже определил порядок "расследования" и назначил должностных лиц, ответственных за его проведение", - говорится в заявлении.
Постоянный представитель РФ при ОЗХО Александр Шульгин ранее сообщил, что Россия передала ноту техническому секретариату организации о возможных провокациях на Украине с оружием массового уничтожения, в том числе химическим оружием.
В Минобороны России ранее сообщили, что США готовят провокации, чтобы обвинить российских военных в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия на Украине. План США разработан и является реакцией на успехи ВС РФ, заявлял начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. На брифинге он отмечал, что одним из сценариев провокаций, которые Запад планирует использовать на Украине для обвинения России, может быть открытое применение оружия массового уничтожения (ОМУ) в городах Славянск и Краматорск.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
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Лавров: спецоперация на Украине помогает освободить мир от влияния Запада
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияСШАУкраина
 
 
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