https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html

Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций

Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций

Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:50

2022-04-30T03:50

2022-04-30T03:50

в мире

россия

санкции

сергей лавров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, и хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", - заявил Лавров в интервью агентству "Синьхуа".Министр подчеркнул, что даже в условиях беспрецедентного внешнего давления Москва намерена добросовестно исполнять все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.

https://ria.ru/20220426/krizis-1785595470.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, санкции, сергей лавров