Рейтинг@Mail.ru
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций
Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:50
2022-04-30T03:50
в мире
россия
санкции
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, и хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", - заявил Лавров в интервью агентству "Синьхуа".Министр подчеркнул, что даже в условиях беспрецедентного внешнего давления Москва намерена добросовестно исполнять все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.
https://ria.ru/20220426/krizis-1785595470.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_13325a3c317c948084dc9af03485646f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, санкции, сергей лавров
03:50 30.04.2022
 
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций

Глава МИД Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций

© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, и хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", - заявил Лавров в интервью агентству "Синьхуа".
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 18:09
Мир уходит в невиданный продовольственный кризис, заявил Патрушев
Министр подчеркнул, что даже в условиях беспрецедентного внешнего давления Москва намерена добросовестно исполнять все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.
 
В миреРоссияСанкцииСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала