https://ria.ru/20220430/prodovolstvie-1786284990.html
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций
Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:50
2022-04-30T03:50
2022-04-30T03:50
в мире
россия
санкции
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_0:9:2838:1605_1920x0_80_0_0_e44e066f21d24a741c25f7fcb4d7b078.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров."Глубоко обеспокоены возможным продовольственным кризисом, спровоцированным антироссийскими санкциями, и хорошо осознаем значение поставок социально значимых товаров, в том числе продовольствия, для социально-экономического развития государств Азии, Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока", - заявил Лавров в интервью агентству "Синьхуа".Министр подчеркнул, что даже в условиях беспрецедентного внешнего давления Москва намерена добросовестно исполнять все контрактные обязательства по экспорту сельхозпродукции.
https://ria.ru/20220426/krizis-1785595470.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754552029_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_13325a3c317c948084dc9af03485646f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, санкции, сергей лавров
Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций
Глава МИД Лавров: обеспокоены возможным кризисом из-за антироссийских санкций