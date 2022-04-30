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Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений - РИА Новости, 30.04.2022
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Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений
Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений - РИА Новости, 30.04.2022
Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Париж продолжит помогать ему собирать... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:41
2022-04-30T15:41
в мире
франция
украина
международный уголовный суд
донбасс
владимир зеленский
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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Париж продолжит помогать ему собирать доказательства военных преступлений, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Макрон и Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.По данным телеканала, Макрон также пообещал Зеленскому, что работа французских экспертов, которые помогают собирать доказательства военных преступлений на Украине, будет продлена.На Украину 11 апреля прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html
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в мире, франция, украина, международный уголовный суд, донбасс, владимир зеленский
15:41 30.04.2022
 
Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений

Макрон: Париж продолжит помогать Киеву собирать доказательства военных преступлений

© AP Photo / Bob EdmeПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Bob Edme
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Париж продолжит помогать ему собирать доказательства военных преступлений, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Макрон и Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 14:31
Макрон пообещал Зеленскому усилить военную помощь Киеву, сообщили СМИ
По данным телеканала, Макрон также пообещал Зеленскому, что работа французских экспертов, которые помогают собирать доказательства военных преступлений на Украине, будет продлена.
На Украину 11 апреля прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.
Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 18:13
Конституционный совет Франции утвердил переизбрание Макрона президентом
 
В миреФранцияУкраинаМеждународный уголовный судДонбассВладимир Зеленский
 
 
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