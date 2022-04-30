https://ria.ru/20220430/prestupleniya-1786341211.html

Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений

Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений - РИА Новости, 30.04.2022

Макрон: Париж поможет Киеву собрать доказательства военных преступлений

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Париж продолжит помогать ему собирать... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:41

2022-04-30T15:41

2022-04-30T15:41

в мире

франция

украина

международный уголовный суд

донбасс

владимир зеленский

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ПАРИЖ, 30 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, что Париж продолжит помогать ему собирать доказательства военных преступлений, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Макрон и Зеленский провели телефонный разговор в субботу. Как сообщалось ранее, президент Франции пообещал усилить военную помощь Киеву, в частности по поставкам оборонительного вооружения, а также гуманитарную.По данным телеканала, Макрон также пообещал Зеленскому, что работа французских экспертов, которые помогают собирать доказательства военных преступлений на Украине, будет продлена.На Украину 11 апреля прибыла техническая группа МВД Франции для помощи украинским экспертам по выявлению и сбора доказательств военных преступлений. В состав группы вошли два судебно-медицинских эксперта и около 15 жандармов.Прокуратура МУС приступила 2 марта к расследованию действий России на Украине. Прокурор МУС Карим Хан 11 марта сообщил, что следственная группа суда приступила к сбору улик в рамках этого расследования.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/makron-1786332338.html

https://ria.ru/20220427/makron-1785811043.html

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в мире, франция, украина, международный уголовный суд, донбасс, владимир зеленский