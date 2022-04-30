https://ria.ru/20220430/prazdniki-1786292415.html

Нутрициолог дала советы россиянам на майские праздники

Нутрициолог дала советы россиянам на майские праздники - РИА Новости, 30.04.2022

Нутрициолог дала советы россиянам на майские праздники

Застолья на майских праздниках - испытание для организма, поэтому стоит контролировать свое питание, отдавать предпочтение полезной пище и пить больше воды,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:25

2022-04-30T08:25

2022-04-30T08:25

общество

россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Застолья на майских праздниках - испытание для организма, поэтому стоит контролировать свое питание, отдавать предпочтение полезной пище и пить больше воды, прокомментировала РИА Новости нутрициолог сервиса по доставке здорового питания Grow Food Елена Свиридова."Майские праздники - настоящий стресс для организма. Бесконечная череда семейных застолий и шашлыков с друзьями приводит к неприятным последствиям. Но этого можно избежать, если придерживаться нескольких правил. Во-первых, праздники не повод бесконтрольно есть... Старайтесь слушать сигналы своего тела и не есть от скуки", - считает Свиридова.Эксперт объясняет, что в обычные дни человеку не нужно так много пищи, так как в будни он занят работой, учебой, домашними делами. "Соответственно, принимаете пищу только тогда, когда чувствуете голод. На праздниках же делать особо нечего, а еда кажется отличным вариантом занять время", - говорит Свиридова.В плане рациона стоит отдать предпочтение полезной еде, но это вовсе не должны быть пресные и безвкусные блюда. "Выбирайте качественные натуральные продукты, сократите количество растительного масла, откажитесь от вредных калорийных соусов", - советует эксперт.Кроме того, важно пить больше воды, так как - отойдя от будничной жизни - на праздниках можно забыть о каких-то ежедневных привычках. Питье воды - одна из них. Нутрициолог советует поставить напоминание на телефон или скачать приложение-трекер, которое поможет выполнить норму потребления жидкости. Для мужчин норма - 35 миллилитров воды на килограмм веса, для женщин - 31 миллилитр. "Кстати, если вы выпьете стакан воды за полчаса до еды, это значительно снизит риск переедания", - обратила внимание Свиридова."И последнее, но не по важности - двигайтесь больше. Майские праздники - отличная возможность больше гулять, кататься на роликах или велосипеде, заняться уличными видами спорта в компании друзей", - заключила эксперт.

https://ria.ru/20220427/tury-1785692030.html

https://ria.ru/20220430/kleschi-1786291851.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, россия