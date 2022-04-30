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День пожарной охраны в России

День пожарной охраны в России - РИА Новости, 30.04.2022

День пожарной охраны в России

30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:55

2022-04-30T00:55

2022-04-30T00:55

справки

день работников пожарной охраны в россии

россия

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30 апреля в России отмечается День пожарной охраны, установленный указом президента РФ от 30 апреля 1999 года. История пожарной охраны России начинается с "Наказа о градском благочинии", принятого 30 апреля (10 мая по новому стилю) 1649 года. В документе были заложены основы профессиональной пожарной охраны: создан оплачиваемый штатный состав, введено постоянное дежурство в виде объезда города; предусмотрено использование при тушении механизированных водоливных труб; объезжим предоставлено право наказания жителей города за нарушения правил обращения с огнем. В нем впервые на Руси устанавливалась ответственность должностных лиц за выполнение правил пожарной безопасности. Служба градского благочиния по борьбе с пожарами была введена не только в Москве, но и в других городах страны. Во время царствования (1682-1725) Петра I было продолжено дальнейшее развитие профилактических мер по предотвращению пожаров. Ввели новые правила пожарной безопасности, заимствованные из Голландии, в Санкт-Петербурге создали специализированную пожарную команду, построили при Адмиралтействе первое пожарное депо, закупили пожарные насосы с кожаными рукавами и медными брандспойтами. В период правления Александра I, в 1802 году в Российской империи было образовано министерство внутренних дел, во всех крупных городах при полицейских управлениях стали создаваться пожарные команды. В 1803 году в Санкт-Петербурге начала свою деятельность первая пожарная команда. Царским указом 1804 года была создана штатная пожарная команда и в Москве. В других городах их организация осуществлялась на основе "Положения о составе пожарной охраны Петербурга и Москвы". В середине XIX века стали появляться добровольные пожарные команды, которые организовывали сами жители городов и других селений.Во время правления (1825-1855) императора Николая I началась планомерная организация пожарных команд в Российской империи и повсеместное строительство пожарных депо для размещения пожарных команд. В русских городах стали появляться пожарные каланчи с поднимающимся над ней сигнальным флагштоком. Они многие десятилетия были самой высокой точкой городов, откуда просматривались не только окраины, но и близлежащие села. Александром II в 1857 году был издан первый в России пожарный устав. Он излагал порядок устройства пожарных частей в городах, трактовал меры предосторожности от пожаров, порядок возмещения убытков и награждения участвующих в тушении работников пожарной охраны, а также предписывал меры наказания за нарушения правил пожарной безопасности.С 1858 года для пожарных целей начал использоваться военно-полицейский телеграф, а в 1890-х годах – телефон. В течение XIX века открывались заводы противопожарного оборудования в Санкт-Петербурге и Москве, где выпускались пожарные насосы, складные лестницы, был изготовлен первый пожарный автомобиль.Проблемам борьбы с пожарами уделялось внимание и после революции 1917 года. Они были поставлены на уровень важнейших и первоочередных задач государства. 17 апреля 1918 года российским правительством был подписан декрет "Об организации государственных мер борьбы с огнем", который не только сыграл огромную роль в деле становления и развития пожарной охраны, но и стал началом создания именно государственной противопожарной службы. Дату подписания декрета до 1999 года было принято считать днем организации пожарной охраны. В 1920 году в составе Управления коммунального хозяйства Наркомата внутренних дел РСФСР был создан Центральный пожарный отдел, на который возлагалось осуществление руководства пожарной охраной в масштабе всей страны. Начиная с 1932 года в СССР, существовала военизированная и профессиональная пожарная охрана в составе Министерства внутренних дел.В 1936 году правительство значительно расширило функции и права пожарной охраны в области государственного пожарного надзора. Было утверждено Положение о Государственном пожарном надзоре, создано Главное управление пожарной охраны. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пожарные тушили пожары от вражеских бомб и снарядов, помогали эвакуировать людей и оборудование, одними из последних покидали оставляемые города. В это суровое время им удалось спасти от огня не только сотни человеческих жизней, но и сохранить объекты культурного наследия.Многие пожарные были удостоены высочайших государственных наград. В послевоенные годы личный состав пожарной охраны активно участвовал в восстановлении народного хозяйства, осваивая современную технику и новые технологии пожаротушения. К началу1980-х годов пожарная охрана СССР практически преобразовалась в действительную инженерную службу. В начале 1990-х годов в результате распада СССР было создано МВД России, в составе которого в 1993 году сформировали Государственную противопожарную службу России, преобразованную из Службы противопожарных и аварийно-спасательных работ. В 2001 году Государственная противопожарная служба МВД России была реорганизована в Государственную противопожарную службу министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определены федеральным законом "О пожарной безопасности", подписанным 21 декабря 1994 года. Согласно закону обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. В настоящее время деятельность по обеспечению пожарной безопасности регулируют более 10 федеральных законов и правовых актов правительства РФ. Пожарная охрана в России подразделяется на следующие виды: Государственная противопожарная служба (ГПС), муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана (статья 4 ФЗ "О пожарной безопасности").В Государственную противопожарную службу входят федеральная противопожарная служба и противопожарная служба субъектов РФ.Современная Государственная противопожарная служба (ГПС) – это мощнейшая оперативная структура, которая выполняет многочисленные задачи по борьбе с огнем, ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказанию помощи при дорожно-транспортных происшествиях и в других сложных ситуациях. В настоящее время в России действует более полутора тысяч гарнизонов пожарной охраны, в состав которых входит свыше 23 тысяч реагирующих подразделений общей численностью более 402 тысяч личного состава. Это сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъектовой, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны. На вооружении пожарных – более 66 тысяч единиц техники. Ежедневно пожарно-спасательные подразделения МЧС России совершают порядка трех тысяч выездов на пожары. В 2021 году ими совершено более двух миллионов боевых реагирований, потушено 390 тысяч пожаров, спасено и эвакуировано 260 тысяч человек.Для повышения эффективности тушения пожаров и уровня боеготовности пожарных гарнизонов по всей стране создано 60 специализированных пожарно-спасательных частей (пожарный спецназ). В России также насчитывается порядка полумиллиона добровольных пожарных. В 2021 году они участвовали в тушении техногенных пожаров – почти 30 тысяч раз, лесных и ландшафтных пожаров – более 13,5 тысячи раз. Пожарная охрана успешно развивается, сочетая консерватизм в организации службы и подходах к тушению и предупреждению пожаров с новыми технологиями. Ведомством ведется работа по созданию новых средств тушения и защиты, модернизируется оборудование и образцы спецтехники. Современные способы и методы предупреждения и тушения пожаров требуют высокого уровня подготовки личного состава. С этой задачей успешно справляются ведомственные вузы. В настоящее время образовательные организации МЧС России готовят специалистов по всем направлениям, предусмотренным федеральной противопожарной службы. В День пожарной охраны во всех подразделениях проходят торжественные мероприятия, во время которых чествуют лучших пожарных и вручают им государственные и ведомственные награды. В пожарных гарнизонах организуются экскурсии, выставки и парады ретро и современной пожарной техники. (Дополнительный источник: Полное собрание законов Российской империи, Т.1 закон № 6 (стр. 164). http://nlr.ru/e-res/law_r/search.php )Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, день работников пожарной охраны в россии, россия