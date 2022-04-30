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Стала известна причина пожара на Сахалинской ГРЭС - РИА Новости, 30.04.2022
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Стала известна причина пожара на Сахалинской ГРЭС
Стала известна причина пожара на Сахалинской ГРЭС - РИА Новости, 30.04.2022
Стала известна причина пожара на Сахалинской ГРЭС
Причиной возгорания на Сахалинской ГРЭС стало повреждение маслопровода, потеряна половина общей мощности станции, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:46
2022-04-30T13:46
происшествия
сахалин
сахалинская грэс-2
русгидро
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Причиной возгорания на Сахалинской ГРЭС стало повреждение маслопровода, потеряна половина общей мощности станции, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Полная ликвидация возгорания на площади 200 квадратных метров была завершена в 15.19 (07.19 мск). Возбуждено уголовное дело по статье "халатность""Министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев отчитались мне о ситуации на Сахалинской ГРЭС-2. Они доложили, что возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением", - написал глава региона в своем Telegram-канале.Губернатор отметил, что в результате потеряна половина общей мощности станции, но для данного времени года это некритично.По предварительным данным, объем повреждений небольшой благодаря оперативной работе персонала и специалистов пожарной охраны. Их устранят к осенне-зимнему периоду. По словам главы региона, в течение нескольких дней запустят первый энергоблок. Потребители не ощутили перебоев в подаче электроэнергии, потому что недостающую мощность взяла на себя Сахалинская ТЭЦ 1.В пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго" сообщили, что на восстановительные работы на Сахалинской ГРЭС-2 будут мобилизованы более 50 специалистов ремонтно-строительного блока РусГидро для усиления аналогичного подразделения Сахалинэнерго.Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.По информации регионального минэнерго, в 21.10 (13.10 мск) подано питание на собственные нужды Сахалинской ГРЭС-2.
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происшествия, сахалин, сахалинская грэс-2, русгидро
13:46 30.04.2022
 
Стала известна причина пожара на Сахалинской ГРЭС

Губернатор Лимаренко: пожар на Сахалинской ГРЭС произошел из-за повреждения маслопровода

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалинская ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС-2 - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сахалинская ГРЭС-2. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Причиной возгорания на Сахалинской ГРЭС стало повреждение маслопровода, потеряна половина общей мощности станции, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Полная ликвидация возгорания на площади 200 квадратных метров была завершена в 15.19 (07.19 мск). Возбуждено уголовное дело по статье "халатность"
"Министр энергетики региона Михаил Гузенко и первый заместитель генерального директора, главный инженер "Сахалинэнерго" Павел Яковлев отчитались мне о ситуации на Сахалинской ГРЭС-2. Они доложили, что возгорание произошло в турбинном отделении второго энергоблока из-за повреждения маслопровода, находящегося под высоким давлением", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Губернатор отметил, что в результате потеряна половина общей мощности станции, но для данного времени года это некритично.
По предварительным данным, объем повреждений небольшой благодаря оперативной работе персонала и специалистов пожарной охраны. Их устранят к осенне-зимнему периоду. По словам главы региона, в течение нескольких дней запустят первый энергоблок. Потребители не ощутили перебоев в подаче электроэнергии, потому что недостающую мощность взяла на себя Сахалинская ТЭЦ 1.
В пресс-службе ПАО "Сахалинэнерго" сообщили, что на восстановительные работы на Сахалинской ГРЭС-2 будут мобилизованы более 50 специалистов ремонтно-строительного блока РусГидро для усиления аналогичного подразделения Сахалинэнерго.
Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
По информации регионального минэнерго, в 21.10 (13.10 мск) подано питание на собственные нужды Сахалинской ГРЭС-2.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 08:43
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