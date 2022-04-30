https://ria.ru/20220430/pozhar-1786326554.html

Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию

Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию - РИА Новости, 30.04.2022

Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию

Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию, сообщили в пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:30

2022-04-30T13:30

2022-04-30T13:30

происшествия

красноярский край

красноярск

емельяновский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию, сообщили в пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в крае наблюдаются многочисленные палы сухой растительности. В частности, в садовом товариществе "Таскино" вблизи Красноярска горят восемь нежилых строений на площади три тысячи квадратных метров с учетом травы. Кроме того, в районе населенного пункта Кубеково горит трава двумя очагами, в поселке Солонцы вблизи Красноярска горит трава на площади около пяти гектаров.По данным краевого управления МВД, полицейские обнаружили тело женщины на месте пожара четырех жилых домов в Рыбинском районе Красноярского края. Предварительно, она погибла, пытаясь тушить пожар от разрыва газового баллона."Все авиацию использовали в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.По информации ведомства, всего применялось два вертолета. В данный момент работает один борт.Емельяновский районе частично расположен в пригороде столицы региона Красноярска. В ведомстве пояснили, что в данный момент на эту территорию выехало множество горожан.

https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html

https://ria.ru/20220402/pozhar-1781463155.html

красноярский край

красноярск

емельяновский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноярский край, красноярск, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)