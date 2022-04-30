Рейтинг@Mail.ru
Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220430/pozhar-1786326554.html
Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию
Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию - РИА Новости, 30.04.2022
Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию
Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию, сообщили в пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:30
2022-04-30T13:30
происшествия
красноярский край
красноярск
емельяновский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079058_0:422:2890:2048_1920x0_80_0_0_e2635d03e0267c1e003416d74c6a6f47.jpg
КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию, сообщили в пресс-служба регионального главка МЧС.Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в крае наблюдаются многочисленные палы сухой растительности. В частности, в садовом товариществе "Таскино" вблизи Красноярска горят восемь нежилых строений на площади три тысячи квадратных метров с учетом травы. Кроме того, в районе населенного пункта Кубеково горит трава двумя очагами, в поселке Солонцы вблизи Красноярска горит трава на площади около пяти гектаров.По данным краевого управления МВД, полицейские обнаружили тело женщины на месте пожара четырех жилых домов в Рыбинском районе Красноярского края. Предварительно, она погибла, пытаясь тушить пожар от разрыва газового баллона."Все авиацию использовали в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.По информации ведомства, всего применялось два вертолета. В данный момент работает один борт.Емельяновский районе частично расположен в пригороде столицы региона Красноярска. В ведомстве пояснили, что в данный момент на эту территорию выехало множество горожан.
https://ria.ru/20220419/pozhary-1784262381.html
https://ria.ru/20220402/pozhar-1781463155.html
красноярский край
красноярск
емельяновский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/18/1747079058_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_18c23e6ac4bc8e695218a09117a89cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красноярский край, красноярск, емельяновский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
13:30 30.04.2022
 
Для тушения природных пожаров в Красноярском крае привлекли авиацию

Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию

© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых / Перейти в фотобанкЛесной пожар
Лесной пожар - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Владимир Коцюба-Белых
Перейти в фотобанк
Лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 30 апр - РИА Новости. Для тушения природных пожаров в Емельяновском районе Красноярского края привлекли авиацию, сообщили в пресс-служба регионального главка МЧС.
Ранее региональный главк МЧС сообщал, что в крае наблюдаются многочисленные палы сухой растительности. В частности, в садовом товариществе "Таскино" вблизи Красноярска горят восемь нежилых строений на площади три тысячи квадратных метров с учетом травы. Кроме того, в районе населенного пункта Кубеково горит трава двумя очагами, в поселке Солонцы вблизи Красноярска горит трава на площади около пяти гектаров.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 11:59
В Подмосковье ликвидировали первые лесные пожары
По данным краевого управления МВД, полицейские обнаружили тело женщины на месте пожара четырех жилых домов в Рыбинском районе Красноярского края. Предварительно, она погибла, пытаясь тушить пожар от разрыва газового баллона.
"Все авиацию использовали в Емельяновском районе", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, всего применялось два вертолета. В данный момент работает один борт.
Емельяновский районе частично расположен в пригороде столицы региона Красноярска. В ведомстве пояснили, что в данный момент на эту территорию выехало множество горожан.
Сотрудники МЧС РФ на месте природного пожара - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 16:36
Лесной пожар вблизи Минусинска в Красноярском крае локализовали
 
ПроисшествияКрасноярский крайКрасноярскЕмельяновский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала