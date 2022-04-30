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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро". РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:43
2022-04-30T08:43
2022-04-30T08:43
сахалин
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро"."Погибших и пострадавших на электростанции нет, ограничения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.В компании создан штаб по ликвидации последствий и электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин, сообщили в компании.Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока сегодня в районе 4 часов утра мск.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сахалин, происшествия
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
"Русгидро": пожар на турбине Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро".
"Погибших и пострадавших на электростанции нет, ограничения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.
В компании создан штаб по ликвидации последствий и электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин
, сообщили в компании.
Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока сегодня в районе 4 часов утра мск.