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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022
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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения
Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро". РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:43
2022-04-30T08:43
сахалин
происшествия
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро"."Погибших и пострадавших на электростанции нет, ограничения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.В компании создан штаб по ликвидации последствий и электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин, сообщили в компании.Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока сегодня в районе 4 часов утра мск.
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сахалин, происшествия
08:43 30.04.2022
 
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения

"Русгидро": пожар на турбине Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро".
"Погибших и пострадавших на электростанции нет, ограничения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.
В компании создан штаб по ликвидации последствий и электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин, сообщили в компании.
Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока сегодня в районе 4 часов утра мск.
 
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