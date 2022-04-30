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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения - РИА Новости, 30.04.2022

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 не повлек ограничения энергоснабжения

Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро". РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:43

2022-04-30T08:43

2022-04-30T08:43

сахалин

происшествия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Пожар на одной из турбин Сахалинской ГРЭС-2 не привел к ограничению энергоснабжения потребителей, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе "Русгидро"."Погибших и пострадавших на электростанции нет, ограничения энергоснабжения потребителей нет", - говорится в сообщении.В компании создан штаб по ликвидации последствий и электроснабжению потребителей. Первым рейсом руководители производственного блока вылетают на Сахалин, сообщили в компании.Сахалинская ГРЭС-2 – угольная электростанция ПАО "Сахалинэнерго" мощностью 120 МВт. Пожар возник на турбине второго блока сегодня в районе 4 часов утра мск.

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сахалин, происшествия