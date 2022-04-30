https://ria.ru/20220430/pozhar-1786290667.html

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали - РИА Новости, 30.04.2022

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:58

2022-04-30T07:58

2022-04-30T07:58

происшествия

сахалин

сахалинская грэс-2

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю."Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – написал глава региона в своем Telegram-канале.В пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар ликвидировали в 15.19 (07.19 мск).Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.

https://ria.ru/20220430/pozhar-1786287070.html

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, сахалин, сахалинская грэс-2