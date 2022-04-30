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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали - РИА Новости, 30.04.2022
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Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали - РИА Новости, 30.04.2022
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:58
2022-04-30T07:58
происшествия
сахалин
сахалинская грэс-2
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю."Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – написал глава региона в своем Telegram-канале.В пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар ликвидировали в 15.19 (07.19 мск).Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
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происшествия, сахалин, сахалинская грэс-2
07:58 30.04.2022
 
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

Губернатор Лимаренко заявил, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали

© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалинская ГРЭС-2
Сахалинская ГРЭС-2 - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сахалинская ГРЭС-2. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю.
"Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар ликвидировали в 15.19 (07.19 мск).
Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
06:17
На Сахалине загорелась ГРЭС
 
ПроисшествияСахалинСахалинская ГРЭС-2
 
 
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