https://ria.ru/20220430/pozhar-1786290667.html
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали - РИА Новости, 30.04.2022
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T07:58
2022-04-30T07:58
2022-04-30T07:58
происшествия
сахалин
сахалинская грэс-2
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.Пожар на тепловой электростанции в селе Ильинском на юге острова начался утром 30 апреля. Причиной стало возгорание в турбинном отделении ГРЭС-2. По информации энергетиков, пламя разгорелось с новой силой и огонь перекинулся на кровлю."Друзья, сообщаю, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидирован", – написал глава региона в своем Telegram-канале.В пресс-службе правительства региона уточнили, что пожар ликвидировали в 15.19 (07.19 мск).Сахалинская ГРЭС-2 мощностью 120 МВт введена в эксплуатацию в 2019 году взамен отработавшей ГРЭС, работавшей с 1965 года. Проектная годовая выработка новой станции составляет 840 млн кВт и эквивалентна трети потребностей Сахалина в электроэнергии.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, сахалин, сахалинская грэс-2
Пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали
Губернатор Лимаренко заявил, что пожар на Сахалинской ГРЭС-2 ликвидировали