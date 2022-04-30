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На Сахалине загорелась ГРЭС
На Сахалине загорелась ГРЭС - РИА Новости, 30.04.2022
На Сахалине загорелась ГРЭС
Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском, борьба с огнем продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T06:17
2022-04-30T06:17
2022-04-30T07:43
происшествия
жкх
олег попов
россия
сахалинская грэс-2
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сахалин
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском, борьба с огнем продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.Причиной пожара стало отключение турбогенератора. По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, самостоятельно здание покинули 30 сотрудников персонала. В настоящее время технологический процесс остановлен.В пресс-службе правительства региона уточнили, что ликвидации пожара продолжается, огонь перекинулся на кровлю. Всего в тушении задействованы 14 человек и 5 единиц техники.Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил министру энергетики области Михаилу Гузенко выехать на место для оценки ситуации, а своему заместителю Олегу Попову — проверить все энергоисточники.Как отметили в "Сахалинэнерго", отключение одного из турбогенераторов не повлияло на электроснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме.
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происшествия, жкх, олег попов, россия, сахалинская грэс-2, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сахалин
06:17 30.04.2022 (обновлено: 07:43 30.04.2022)
На Сахалине загорелась ГРЭС
Пожар произошел на Сахалинской ГРЭС-2, борьба с огнем продолжается
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 апр – РИА Новости. Пожар произошел в турбинном отделении Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинском, борьба с огнем продолжается, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ПАО "Сахалинэнерго" Маргарита Татарова.
"Сегодня на станции сработала система пожаротушения, среагировавшая на возгорание в турбинном отделении. Пострадавших и разрушений нет", - рассказала собеседница агентства.
Причиной пожара стало отключение турбогенератора. По информации пресс-службы регионального главка МЧС России, самостоятельно здание покинули 30 сотрудников персонала. В настоящее время технологический процесс остановлен.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что ликвидации пожара продолжается, огонь перекинулся на кровлю. Всего в тушении задействованы 14 человек и 5 единиц техники.
Губернатор региона Валерий Лимаренко поручил
министру энергетики области Михаилу Гузенко выехать на место для оценки ситуации, а своему заместителю Олегу Попову
— проверить все энергоисточники.
Как отметили в "Сахалинэнерго", отключение одного из турбогенераторов не повлияло на электроснабжение потребителей, оно осуществляется в полном объеме.