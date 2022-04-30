https://ria.ru/20220430/posledstviya-1786372375.html

В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"

В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России" - РИА Новости, 01.05.2022

В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"

Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 01.05.2022

2022-04-30T18:36

2022-04-30T18:36

2022-05-01T01:35

в мире

ллойд остин

сша

россия

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times."Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой", — подчеркивается в статье.По словам журналистов, в американском словаре отсутствует термин "мирное сосуществование", поэтому Вашингтон представляет величайшую угрозу для планеты. Цель США — ослабить всех потенциальных соперников. Прежде эта тактика применялась в отношении Японии, теперь — против любой страны, которая отказывается плясать под дудку Запада, отметили колумнисты.Одержимость Штатов сохранением глобального доминирующего положения при помощи НАТО, AUKUS и других военных альянсов только разделит мир, подытожили авторы.На этой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Россию "ослабленной". Как сообщило агентство Bloomberg, для подрыва научного потенциала Москвы администрация Байдена планирует упростить визовые ограничения и переманить квалифицированных специалистов.

https://ria.ru/20220430/katastrofa-1786358784.html

сша

россия

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, ллойд остин, сша, россия, нато, министерство обороны сша