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В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России" - РИА Новости, 01.05.2022
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В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"
В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России" - РИА Новости, 01.05.2022
В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"
Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times. РИА Новости, 01.05.2022
2022-04-30T18:36
2022-05-01T01:35
в мире
ллойд остин
сша
россия
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times."Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой", — подчеркивается в статье.По словам журналистов, в американском словаре отсутствует термин "мирное сосуществование", поэтому Вашингтон представляет величайшую угрозу для планеты. Цель США — ослабить всех потенциальных соперников. Прежде эта тактика применялась в отношении Японии, теперь — против любой страны, которая отказывается плясать под дудку Запада, отметили колумнисты.Одержимость Штатов сохранением глобального доминирующего положения при помощи НАТО, AUKUS и других военных альянсов только разделит мир, подытожили авторы.На этой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Россию "ослабленной". Как сообщило агентство Bloomberg, для подрыва научного потенциала Москвы администрация Байдена планирует упростить визовые ограничения и переманить квалифицированных специалистов.
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в мире, ллойд остин, сша, россия, нато, министерство обороны сша
18:36 30.04.2022 (обновлено: 01:35 01.05.2022)
 
В Китае предупредили США о последствиях стратегии "ослабления России"

Global Times: стратегия США по ослаблению России грозит вылиться в конфликт великих держав

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason IsАвианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Jason Is
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Стремление США "ослабить" Россию приведет к глобальному конфликту великих держав, пишет китайский портал Global Times.
"Попытками подорвать мощь страны силой или переманить ее лучших ученых Соединенные Штаты провоцируют острую конфронтацию между ведущими государствами, так как предаются игре с нулевой суммой", — подчеркивается в статье.
По словам журналистов, в американском словаре отсутствует термин "мирное сосуществование", поэтому Вашингтон представляет величайшую угрозу для планеты. Цель США — ослабить всех потенциальных соперников. Прежде эта тактика применялась в отношении Японии, теперь — против любой страны, которая отказывается плясать под дудку Запада, отметили колумнисты.
Одержимость Штатов сохранением глобального доминирующего положения при помощи НАТО, AUKUS и других военных альянсов только разделит мир, подытожили авторы.
На этой неделе шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что в Вашингтоне хотят видеть Россию "ослабленной". Как сообщило агентство Bloomberg, для подрыва научного потенциала Москвы администрация Байдена планирует упростить визовые ограничения и переманить квалифицированных специалистов.
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