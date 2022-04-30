Рейтинг@Mail.ru
Порт Мариуполя начали приводить в порядок - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
Порт Мариуполя начали приводить в порядок - РИА Новости, 30.04.2022
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:38
2022-04-30T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786025937_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_2986dadc05107218aa0b4e6f79812202.jpg
МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости.Они приводят в порядок причалы, по территории ездят погрузочные машины.Кроме того, персонал проводит оценку уцелевший техники, чтобы оценить перспективы ее дальнейшего использования.Также в порту работают отряды МЧС Донецкой Народной Республики, они проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786025937_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_649a7c2f25c590a69fd864dec8a546bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, мариуполь
08:38 30.04.2022 (обновлено: 10:55 30.04.2022)
 
Порт Мариуполя начали приводить в порядок

В морском порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие в морском порту Мариуполя
Военнослужащие в морском порту Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие в морском порту Мариуполя
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости.
Они приводят в порядок причалы, по территории ездят погрузочные машины.
Кроме того, персонал проводит оценку уцелевший техники, чтобы оценить перспективы ее дальнейшего использования.
Также в порту работают отряды МЧС Донецкой Народной Республики, они проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.
На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".
Сотрудники МЧС ДНР разбирают завалы на месте разрушенного Донецкого академического областного драматического театра в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 08:00
"Если не мы, то кто?" Как жители Мариуполя восстанавливают город
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаМариуполь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала