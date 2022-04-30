https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
Порт Мариуполя начали приводить в порядок - РИА Новости, 30.04.2022
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T08:38
2022-04-30T08:38
2022-04-30T10:55
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
мариуполь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786025937_0:276:3151:2048_1920x0_80_0_0_2986dadc05107218aa0b4e6f79812202.jpg
МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости.Они приводят в порядок причалы, по территории ездят погрузочные машины.Кроме того, персонал проводит оценку уцелевший техники, чтобы оценить перспективы ее дальнейшего использования.Также в порту работают отряды МЧС Донецкой Народной Республики, они проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".
https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786025937_374:0:3105:2048_1920x0_80_0_0_649a7c2f25c590a69fd864dec8a546bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, мариуполь
08:38 30.04.2022 (обновлено: 10:55 30.04.2022)
Порт Мариуполя начали приводить в порядок
В морском порту Мариуполя началась подготовка к возобновлению работы