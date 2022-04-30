https://ria.ru/20220430/port-1786294113.html

Порт Мариуполя начали приводить в порядок

Порт Мариуполя начали приводить в порядок - РИА Новости, 30.04.2022

Порт Мариуполя начали приводить в порядок

Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:38

2022-04-30T08:38

2022-04-30T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 30 апр — РИА Новости. Сотрудники начали работы в Мариупольском морском порту, передает корреспондент РИА Новости.Они приводят в порядок причалы, по территории ездят погрузочные машины.Кроме того, персонал проводит оценку уцелевший техники, чтобы оценить перспективы ее дальнейшего использования.Также в порту работают отряды МЧС Донецкой Народной Республики, они проверяют территорию на наличие взрывоопасных предметов.На момент провозглашения ДНР в 2014-м Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом региона после Донецка, но в июне того же года украинские силовики отбили его. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской военной операции, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что Мариуполь окружен, остатки вооруженных формирований находятся на заводе "Азовсталь".

https://ria.ru/20220429/mariupol-1785978585.html

донецкая народная республика

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика, мариуполь