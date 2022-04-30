https://ria.ru/20220430/polk-1786297995.html

Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае

Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае - РИА Новости, 30.04.2022

Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае

Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, в честь празднованияДня Победы запланирована серия мероприятий, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:09

2022-04-30T09:09

2022-04-30T09:09

в мире

уругвай

монтевидео (город)

россия

день победы

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МОНТЕВИДЕО, 30 апр - РИА Новости. Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, в честь празднованияДня Победы запланирована серия мероприятий, сообщил РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."Шестого мая на территории российской дипмиссии в Монтевидео пройдут традиционные акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" при участии сотрудников посольства, членов их семей и российских соотечественников, проживающих в Уругвае", - сказал он.В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посольство России в Уругвае планирует провести серию общественных и культурных мероприятий. Среди них - организованная в здании посольства выставка советских плакатов военного времени.В школе при посольстве будут проведены "Урок мужества", посвященный Дню Победы, а также показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне.

https://ria.ru/20220429/repetitsiya-1786092295.html

уругвай

монтевидео (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, уругвай, монтевидео (город), россия, день победы