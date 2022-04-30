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Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае - РИА Новости, 30.04.2022
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Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае
Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае - РИА Новости, 30.04.2022
Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае
Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, в честь празднованияДня Победы запланирована серия мероприятий, сообщил РИА... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:09
2022-04-30T09:09
в мире
уругвай
монтевидео (город)
россия
день победы
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МОНТЕВИДЕО, 30 апр - РИА Новости. Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, в честь празднованияДня Победы запланирована серия мероприятий, сообщил РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев."Шестого мая на территории российской дипмиссии в Монтевидео пройдут традиционные акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" при участии сотрудников посольства, членов их семей и российских соотечественников, проживающих в Уругвае", - сказал он.В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посольство России в Уругвае планирует провести серию общественных и культурных мероприятий. Среди них - организованная в здании посольства выставка советских плакатов военного времени.В школе при посольстве будут проведены "Урок мужества", посвященный Дню Победы, а также показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
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монтевидео (город)
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в мире, уругвай, монтевидео (город), россия, день победы
09:09 30.04.2022
 
Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" в Уругвае

Россияне проведут акцию "Бессмертный полк" 6 мая в столице Уругвая Монтевидео

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМонтевидео
Монтевидео - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОНТЕВИДЕО, 30 апр - РИА Новости. Россияне 6 мая проведут акцию "Бессмертный полк" в столице Уругвая Монтевидео, в честь празднованияДня Победы запланирована серия мероприятий, сообщил РИА Новости посол РФ в Уругвае Андрей Будаев.
"Шестого мая на территории российской дипмиссии в Монтевидео пройдут традиционные акции "Георгиевская ленточка" и "Бессмертный полк" при участии сотрудников посольства, членов их семей и российских соотечественников, проживающих в Уругвае", - сказал он.
В рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посольство России в Уругвае планирует провести серию общественных и культурных мероприятий. Среди них - организованная в здании посольства выставка советских плакатов военного времени.
В школе при посольстве будут проведены "Урок мужества", посвященный Дню Победы, а также показ документальных фильмов о Великой Отечественной войне.
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