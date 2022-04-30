https://ria.ru/20220430/politsiya-1786336624.html

В Бердянске начала работать полиция

В Бердянске начала работать полиция - РИА Новости, 30.04.2022

В Бердянске начала работать полиция

Полиция начала работу в городе Бердянске Запорожской области, сотрудники правопорядка приступили к патрулированию улиц и поддержанию законности, сообщил... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:03

2022-04-30T15:03

2022-04-30T15:03

в мире

владимир путин

бердянск

россия

мариуполь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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БЕРДЯНСК, 30 апр - РИА Новости. Полиция начала работу в городе Бердянске Запорожской области, сотрудники правопорядка приступили к патрулированию улиц и поддержанию законности, сообщил российским и зарубежным журналистам исполняющий обязанности мэра города Александр Сауленко."В городе порядок. Законность поддерживается. Росгвардия поддерживает этот порядок, и у нас заработала полиция, которая уже патрулирует город и обеспечивает законность и порядок, благодаря этому на улицах у нас спокойно и мирно", - сказал глава города.По его словам, боевых действий в Бердянске не велось, поэтому инфраструктура города сохранилась."Коммунальные службы работают и обеспечивают воду, электричество, проводят уборку мусора. Единственное, что у нас из-за аварии на газопроводе за Мариуполем во время боевых действий повредился газопровод высокого давления и на данный момент нет газа. Мы решаем это за счет баллонного газа, и Российская Федерация обещала нам помочь с решением этого вопроса. Я думаю, в ближайшее время и эту проблему с газом мы тоже решим", - сообщил Сауленко.По его словам, в город перебрались порядка 10 тысяч беженцев из других населенных пунктов, в том числе из Мариуполя, Угледара и Волновахи."Мы им обеспечиваем жилье и поддерживаем в этих жизненных обстоятельствах. Беженцев за все время было порядка 10 тысяч. Часть из них выбрали связать судьбу с Россией. Вот сегодня четыре автобуса организованно уехали в Крым. С 7 марта мы в Крым организованно отправили порядка 1,1 тысячи человек. Часть уехала к своим, часть уехала в Донецк, кто-то уже возвратился в Мариуполь", - отметил и.о. мэра города.По его словам, в Бердянске находятся приблизительно 2-3 тысячи мариупольцев. "Все они обеспечены жильем, мы обеспечиваем их питанием, как может Бердянск помогает им", - заключил Сауленко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220414/berdyansk-1783568949.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220420/krym-1784531267.html

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россия

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, бердянск, россия, мариуполь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)