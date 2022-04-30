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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 30.04.2022
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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 30.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:52
2022-04-30T09:52
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона с запада. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 8-10, в Подмосковье от 6 до 11 градусов тепла. Такие значения заметно ниже нормы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.
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общество, московская область (подмосковье)
09:52 30.04.2022
 
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

В Москве в субботу ожидаются небольшие дожди и до десяти градусов тепла

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве
Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Женщина с зонтом идет по Крымскому мосту во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона с запада. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 8-10, в Подмосковье от 6 до 11 градусов тепла. Такие значения заметно ниже нормы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.
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По словам синоптика, давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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