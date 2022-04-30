https://ria.ru/20220430/pogoda-1786301920.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 30.04.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:52

2022-04-30T09:52

2022-04-30T09:52

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона с запада. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 8-10, в Подмосковье от 6 до 11 градусов тепла. Такие значения заметно ниже нормы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html

московская область (подмосковье)

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, московская область (подмосковье)