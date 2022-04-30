https://ria.ru/20220430/pogoda-1786301920.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу - РИА Новости, 30.04.2022
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:52
2022-04-30T09:52
2022-04-30T09:52
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Переменная облачность, местами небольшие дожди, до плюс 10 ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона с запада. Переменная облачность, местами возможны небольшие дожди, максимальная температура воздуха в столице плюс 8-10, в Подмосковье от 6 до 11 градусов тепла. Такие значения заметно ниже нормы. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду", - рассказал Леус.По словам синоптика, давление в течение дня будет меняться мало, показания барометров выше нормы - 754 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20220427/pogoda-1785708286.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
В Москве в субботу ожидаются небольшие дожди и до десяти градусов тепла