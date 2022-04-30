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Грузия хочет от США большей политподдержки из-за событий на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Грузия хочет от США большей политподдержки из-за событий на Украине
Грузия хочет от США большей политподдержки из-за событий на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Грузия хочет от США большей политподдержки из-за событий на Украине
Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине, сказала президент... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T23:12
2022-04-30T23:13
в мире
грузия
ситуация в днр и лнр
южная осетия
саломе зурабишвили
сша
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине, сказала президент страны Саломе Зурабишвили американскому изданию Hill.Находясь в Вашингтоне, она дала понять, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России, которая проводит операцию на Украине, но не исключила "игры на нервах"."Поэтому наши западные партнеры со своей стороны должны не забывать о Грузии", - цитирует ее Hill. "Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи..., но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - отметила Зурабишвили.Она заявила, что хотела бы видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях американских властей, полагая, что это было бы "важным сигналом Москве".Грузинский президент подтвердила, что в Тбилиси не намерены отказываться от своих евроатлантических устремлений. "Решать не нам, но я могу сказать, что мы хотим гарантий безопасности. Как маленькая страна, живущая по соседству с Россией, которая оккупирует две наших территории, мы не можем сказать "нет" гарантиям безопасности", - сказала она, имея в виду Южную Осетию и Абхазию, чью независимость признает РФ.Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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в мире, грузия, ситуация в днр и лнр, южная осетия, саломе зурабишвили, сша
23:12 30.04.2022 (обновлено: 23:13 30.04.2022)
 
Грузия хочет от США большей политподдержки из-за событий на Украине

Зурабишвили: Грузия просит США о большей политподдержке из-за событий на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Грузия не ставит вопрос о расширении военной помощи со стороны США, но просит о большей политической поддержке на фоне событий на Украине, сказала президент страны Саломе Зурабишвили американскому изданию Hill.
Находясь в Вашингтоне, она дала понять, что не видит оснований опасаться военных действий со стороны России, которая проводит операцию на Украине, но не исключила "игры на нервах".
"Поэтому наши западные партнеры со своей стороны должны не забывать о Грузии", - цитирует ее Hill. "Мы говорим сегодня не о расширении военной помощи..., но о проявлении большей политической поддержки Грузии и Молдавии", - отметила Зурабишвили.
Она заявила, что хотела бы видеть больше упоминаний Грузии в заявлениях американских властей, полагая, что это было бы "важным сигналом Москве".
Грузинский президент подтвердила, что в Тбилиси не намерены отказываться от своих евроатлантических устремлений. "Решать не нам, но я могу сказать, что мы хотим гарантий безопасности. Как маленькая страна, живущая по соседству с Россией, которая оккупирует две наших территории, мы не можем сказать "нет" гарантиям безопасности", - сказала она, имея в виду Южную Осетию и Абхазию, чью независимость признает РФ.
Москва признала независимость Южной Осетии, а вместе с ней и другой бывшей грузинской автономии, Абхазии, 26 августа 2008 года. Ранее в том же месяце Россия встала на защиту Южной Осетии от грузинской армии, стремившейся вернуть ее под власть Тбилиси. С тех пор российское руководство не раз заявляло, что признание обеих республик отражает сложившиеся реалии и пересмотру не подлежит.
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