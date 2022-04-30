https://ria.ru/20220430/plyazh-1786355162.html

Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений

Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений - РИА Новости, 30.04.2022

Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений

Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T16:57

2022-04-30T16:57

2022-04-30T16:57

распространение коронавируса

вениамин кондратьев

александра захарова

сочи

общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Краснодарском крае.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев писал в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности, введённый в регионе два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая."Все ограничения сняты, тем не менее, масочный режим остается. Пока мы сохраняем антиковидный пляж", - сказал журналистам генеральный директор отеля "Лазурная Отель и СПА" Александр Захаров в рамках заседания Совета по развитию санаторно-курортной и туристической отрасли.Он добавил, что попасть на данный пляж можно только показав сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет не более трех дней.

https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html

сочи

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вениамин кондратьев, александра захарова, сочи, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии