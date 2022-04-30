https://ria.ru/20220430/plyazh-1786355162.html
Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений
Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений - РИА Новости, 30.04.2022
Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений
Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:57
2022-04-30T16:57
2022-04-30T16:57
распространение коронавируса
вениамин кондратьев
александра захарова
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общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Краснодарском крае.Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев писал в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности, введённый в регионе два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая."Все ограничения сняты, тем не менее, масочный режим остается. Пока мы сохраняем антиковидный пляж", - сказал журналистам генеральный директор отеля "Лазурная Отель и СПА" Александр Захаров в рамках заседания Совета по развитию санаторно-курортной и туристической отрасли.Он добавил, что попасть на данный пляж можно только показав сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет не более трех дней.
https://ria.ru/20220429/koronavirus-1786254985.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, александра захарова, сочи, общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Антиковидный пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений
Первый COVID-free пляж в Сочи сохранит свой статус после отмены ограничений
СОЧИ, 30 апр – РИА Новости. Первый COVID-free пляж в Сочи, открытый летом 2021 года, сохранит свой статус и правила посещения несмотря на снятие ограничений, связанных с пандемией коронавируса в Краснодарском крае.
Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев
писал в своем Telegram-канале, что режим повышенной готовности, введённый в регионе два года назад в связи с угрозой распространения коронавируса, отменяется с 1 мая.
"Все ограничения сняты, тем не менее, масочный режим остается. Пока мы сохраняем антиковидный пляж", - сказал журналистам генеральный директор отеля "Лазурная Отель и СПА" Александр Захаров в рамках заседания Совета по развитию санаторно-курортной и туристической отрасли.
Он добавил, что попасть на данный пляж можно только показав сертификат о вакцинации, документ о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест, срок действия которого составляет не более трех дней.