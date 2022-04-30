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Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными - РИА Новости, 30.04.2022
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Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными - РИА Новости, 30.04.2022
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:46
2022-04-30T12:08
в мире
россия
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины.В ролике показаны краткие интервью с украинскими военными, сдавшимися в плен в разных обстоятельствах."Отступали, попали на ваши войска и сдались. Нас кинуло командование, ни связи не было, ничего не было. Кормят, поят, курить дают", - отмечает один из украинских военных.Другой назвал боевые действия украинских войск против России бесполезной тратой людей.Еще один пленный призвал своих сослуживцев и других военных Украины прекратить боевые действия против ВС РФ.
https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html
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"Остановитесь" – пленный украинский солдат обратился к сослуживцам
МО РФ опубликовало видео с очередным пленным военным Украины.
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в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
09:46 30.04.2022 (обновлено: 12:08 30.04.2022)
 
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными

Минобороны опубликовало видео с украинскими пленными военными

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины.
В ролике показаны краткие интервью с украинскими военными, сдавшимися в плен в разных обстоятельствах.
Автобус с украинскими военнопленными на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 14:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР находятся более трех тысяч пленных украинских военных
"Отступали, попали на ваши войска и сдались. Нас кинуло командование, ни связи не было, ничего не было. Кормят, поят, курить дают", - отмечает один из украинских военных.
Другой назвал боевые действия украинских войск против России бесполезной тратой людей.
Еще один пленный призвал своих сослуживцев и других военных Украины прекратить боевые действия против ВС РФ.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.04.2022
26 апреля, 20:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Путин предложил ООН и МККК посмотреть, как содержатся пленные в России
 
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