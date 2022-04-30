https://ria.ru/20220430/plennye-1786301080.html
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными - РИА Новости, 30.04.2022
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:46
2022-04-30T09:46
2022-04-30T12:08
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украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины.В ролике показаны краткие интервью с украинскими военными, сдавшимися в плен в разных обстоятельствах."Отступали, попали на ваши войска и сдались. Нас кинуло командование, ни связи не было, ничего не было. Кормят, поят, курить дают", - отмечает один из украинских военных.Другой назвал боевые действия украинских войск против России бесполезной тратой людей.Еще один пленный призвал своих сослуживцев и других военных Украины прекратить боевые действия против ВС РФ.
https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html
https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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"Остановитесь" – пленный украинский солдат обратился к сослуживцам
МО РФ опубликовало видео с очередным пленным военным Украины.
2022-04-30T09:46
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PT1M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы рф
09:46 30.04.2022 (обновлено: 12:08 30.04.2022)
Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными
Минобороны опубликовало видео с украинскими пленными военными