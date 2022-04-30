https://ria.ru/20220430/plennye-1786301080.html

Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными

Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными - РИА Новости, 30.04.2022

Минобороны опубликовало видео с украинскими военнопленными

Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:46

2022-04-30T09:46

2022-04-30T12:08

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало видео с очередным пленными военными Украины.В ролике показаны краткие интервью с украинскими военными, сдавшимися в плен в разных обстоятельствах."Отступали, попали на ваши войска и сдались. Нас кинуло командование, ни связи не было, ничего не было. Кормят, поят, курить дают", - отмечает один из украинских военных.Другой назвал боевые действия украинских войск против России бесполезной тратой людей.Еще один пленный призвал своих сослуживцев и других военных Украины прекратить боевые действия против ВС РФ.

https://ria.ru/20220428/plennye-1785947614.html

https://ria.ru/20220426/plennye-1785623262.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Остановитесь" – пленный украинский солдат обратился к сослуживцам МО РФ опубликовало видео с очередным пленным военным Украины. 2022-04-30T09:46 true PT1M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, вооруженные силы рф