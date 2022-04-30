https://ria.ru/20220430/peterburg-1786330094.html

В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM

В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM - РИА Новости, 30.04.2022

В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM, собранной из первых букв названий компаний,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:04

2022-04-30T14:04

2022-04-30T14:04

происшествия

россия

skoda octavia

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM, собранной из первых букв названий компаний, приостановивших деятельность в России на фоне санкций, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.В среду сообщалось, что восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM. В субботу представитель администрации Центрального района сообщил РИА Новости, что арт-объект был демонтирован. При этом он не уточнил, кем был демонтирован арт-объект.Сообщение о повреждении арт-объекта поступило в полицию 29 апреля около 2 часов ночи.Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

https://ria.ru/20220430/peterburg-1786321244.html

https://ria.ru/20220411/kherson-1782930379.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, skoda octavia, санкции в отношении россии