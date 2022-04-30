В Петербурге задержали подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM
В Петербурге задержали четырех подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM
Сотрудник полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости. Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали четырех подозреваемых в повреждении композиции ZAMESTIM, собранной из первых букв названий компаний, приостановивших деятельность в России на фоне санкций, сообщает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В среду сообщалось, что восьмиметровая композиция ZAMESTIM (Zara, Adidas, McDonald's, Epson, Skoda, TоtalEnergies, IKEA, MilkyWay) появилась на Малой Конюшенной улице напротив Казанского собора. Инсталляция вызвала большой интерес туристов и жителей Петербурга, некоторые из которых отмечали, что испытывают патриотический подъем при виде надписи ZAMESTIM. В субботу представитель администрации Центрального района сообщил РИА Новости, что арт-объект был демонтирован. При этом он не уточнил, кем был демонтирован арт-объект.
Сообщение о повреждении арт-объекта поступило в полицию 29 апреля около 2 часов ночи.
"На месте происшествия задержаны четыре гражданина, два молодых человека 29 и 21 года и две 22-летние девушки, все неработающие. Их доставили в отдел полиции. По предварительной версии, группа людей, находящихся в алкогольном опьянении, повредили букву у указанной конструкции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в отношении задержанных составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).