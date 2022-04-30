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Лавров: Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной
Лавров: Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной
Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной несмотря на то, что они идут непросто, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:31
2022-04-30T03:31
2022-04-30T03:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
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украина
сергей лавров
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной несмотря на то, что они идут непросто, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."Выступаем за продолжение переговоров, хотя идут они непросто", - сказал Лавров в интервью агентству Синьхуа.Министр подчеркнул, что "воинственная риторика и подстрекательские действия западных покровителей Киева" мешают российско-украинским переговорам."Они (западные страны - ред.) фактически побуждают его "воевать до последнего украинца", накачивая страну вооружениями и направляя туда наемников. Отмечу, что украинские спецслужбы устроили при помощи западников грубую кровавую провокацию в Буче, в том числе чтобы осложнить переговорный процесс. Убежден, что достигнуть договоренностей можно будет только тогда, когда в Киеве начнут руководствоваться интересами украинского народа, а не "советчиков издалека", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html
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в мире, россия, украина, сергей лавров
Лавров: Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной
Глава МИД Лавров: Россия выступает за продолжение переговоров с Украиной