https://ria.ru/20220430/pentagon-1786331334.html

"Зеленский научил?" Американцев разозлили эмоции пресс-секретаря Пентагона

"Зеленский научил?" Американцев разозлили эмоции пресс-секретаря Пентагона - РИА Новости, 30.04.2022

"Зеленский научил?" Американцев разозлили эмоции пресс-секретаря Пентагона

Американские читатели Daily Mail пришли в ярость из-за эмоциональных высказываний пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:23

2022-04-30T14:23

2022-04-30T15:57

в мире

анатолий антонов

украина

москва

ирак

министерство обороны сша

джон кирби

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Американские читатели Daily Mail пришли в ярость из-за эмоциональных высказываний пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби о российской спецоперации на Украине.Среди прочего во время брифинга он заявил, что на кадры с поля боя "трудно смотреть", а также допустил несколько нелестных высказываний в адрес Москвы. Кроме того, судя по записи выступления, Кирби едва сдерживал слезы, отвечая на вопросы журналистов.Многие пользователи, однако, не поверили в искренность пресс-секретаря Пентагона и напомнили ему о преступлениях, совершенных Соединенными Штатами по всему миру."А по поводу тех мест, куда мы вторглись, слез по-прежнему нет. Интересно", — отметил Mosey1966."Уроки актерского мастерства Кирби брал у Зеленского?" — задался вопросом Kelly_S."О господи! Хватит уже! Тактика новых демократов — "давай плакать"! Покажем, какие мы настоящие! Кроме того, для Джо это будет легко, потому что его глаза все равно всегда блестят и слезятся!" — возмутился SoCalGal21."Хорошая актерская игра. Любой человек, у которого есть хоть одна клеточка мозга, понимает, что наши политики участвуют в этой опосредованной войне не для того, чтобы помогать невинным людям. На самом деле затягивание войны приводит к тому, что людей гибнет все больше, а военная машина зарабатывает миллиарды на производстве оружия", — написал Stephbenz."А как насчет нашей южной границы? Он должен оплакивать храброго национального гвардейца, который утонул на прошлой неделе, пытаясь спасти двух нелегальных иммигрантов", — считает CHS78."Как насчет тысяч погибших в Ираке и на Ближнем Востоке?" — уточнил Morris Oxford."Большое число женщин и детей ежедневно умирает от насилия в центральных районах городов от Балтимора до Чикаго, а администрация Байдена ничего не говорит об этом. Плачут только по Украине. Этим все сказано", — подытожили читатели.Посол России в США Анатолий Антонов назвал высказывания Кирби "оскорбительными и неприемлемыми". По его словам, в Соединенных Штатах стало нормой, что "чиновники администрации основывают свои суждения на похабной лжи украинских властей", при этом не хотят "замечать бесчисленных преступлений киевского режима" и "толкают его на новые злодеяния", продолжая "накачивать Украину вооружениями".

https://ria.ru/20220430/provokatsii-1786287217.html

https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html

https://ria.ru/20220421/samolety-1784614423.html

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Станислав Ванд

в мире, анатолий антонов, украина, москва, ирак, министерство обороны сша, джон кирби