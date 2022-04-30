https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786290003.html

Жители села в ЛНР восстанавливают памятники времен ВОВ

Жители села в ЛНР восстанавливают памятники времен ВОВ - РИА Новости, 30.04.2022

Жители села в ЛНР восстанавливают памятники времен ВОВ

Жители луганского села Гречишкино после его перехода под контроль сил ЛНР самостоятельно и за свой счет восстанавливают памятники времен Великой Отечественной... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:49

2022-04-30T07:49

2022-04-30T07:49

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ГРЕЧИШКИНО (ЛНР), 30 апр - РИА Новости. Жители луганского села Гречишкино после его перехода под контроль сил ЛНР самостоятельно и за свой счет восстанавливают памятники времен Великой Отечественной войны, пришедшие в запустение за время украинской власти, передает корреспондент РИА Новости.В Гречишкино сразу несколько таких объектов - село, как и весь Донбасс, в 1943 году было местом кровопролитных сражений наступающей Красной армии и немецко-фашистских войск. В центре села стоит большой памятник с именами жителей, погибших на войне."Не сказать, что запрещали праздновать (9 мая), но многое не давали. Например, пришлось закрасить георгиевские ленточки - вместо них заставили жовто-блокитные (желто-голубые, - ред.) нарисовать. Постамент покрасили в черный и красный - мы воспринимаем это как цвета "Правого сектора"* (организация, запрещенная в РФ)", - рассказал РИА Новости местный житель Юрий Сватухин.Еще пару лет назад он с соседями за свой счет починил металлического солдата на памятнике - ему вернули винтовку, подлатали плащ. И все равно монумент нуждается в покраске.Депутат Народного Совета ЛНР Светлана Гизай привезла сотню цветов петуний - жители села самостоятельно посадят их и сами покрасят памятник. "Я считаю, это наш долг. У меня воевали оба деда - один погиб в первые дни войны, второй дошел до Берлина. Я чту их память", - объясняет свое небезразличие Сватухин. Жители села уже начали приводить в порядок к празднику и второй монумент - на братской могиле красноармейцев на окраине села. Здесь уже гречишкинцы заделали дыру в постаменте, образовавшуюся от времени, готовятся менять ограду и перекрашивать черно-красное основание."Мы еще в школе приходили сюда ухаживать за памятниками. У нас так принято. Можно сказать, привычка осталась", - говорит Павел Гречишкин.У него, как и многих жителей села, фамилия в честь деревни - Гречишкины. Особенно это бросается в глаза у монумента, где длинный список погибших с этой фамилией."Это все однофамильцы и жители нашего села. Среди них есть и мои родственники", - говорит Павел Гречишкин. Он надеется, что после смены власти сохранению памятников будет уделяться должное внимание.*Экстремистская организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20220424/mariupol-1785188796.html

https://ria.ru/20210916/vandalizm-1750369933.html

донбасс

россия

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в мире, донбасс, россия, луганская народная республика