13:45 30.04.2022 (обновлено: 17:07 30.04.2022)
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
В Чернигове бригада теробороны демонтировала памятник Пушкину
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
"В Чернигове на Валу (центральная часть города, известная с древнерусских времен, расположенная на холме на правом берегу реки Десны. — Прим. ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину", — говорится на сайте СМИ.
По данным издания, демонтаж монумента проводила 119-я бригада территориальной обороны города, которая ранее снесла памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе черниговской школы.
"Общественное" утверждает, что бюст передали в местный исторический музей.
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