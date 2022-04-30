https://ria.ru/20220430/pamyatnik-1786327672.html

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 30.04.2022

В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:45

2022-04-30T13:45

2022-04-30T17:07

в мире

александр пушкин

чернигов

украина

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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину."В Чернигове на Валу (центральная часть города, известная с древнерусских времен, расположенная на холме на правом берегу реки Десны. — Прим. ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину", — говорится на сайте СМИ.По данным издания, демонтаж монумента проводила 119-я бригада территориальной обороны города, которая ранее снесла памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе черниговской школы."Общественное" утверждает, что бюст передали в местный исторический музей.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.

https://ria.ru/20220430/pamyatniki-1786303748.html

чернигов

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Влада Копылова

в мире, александр пушкин, чернигов, украина