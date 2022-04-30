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В Чернигове демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 30.04.2022
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В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину - РИА Новости, 30.04.2022
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину
Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T13:45
2022-04-30T17:07
в мире
александр пушкин
чернигов
украина
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину."В Чернигове на Валу (центральная часть города, известная с древнерусских времен, расположенная на холме на правом берегу реки Десны. — Прим. ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину", — говорится на сайте СМИ.По данным издания, демонтаж монумента проводила 119-я бригада территориальной обороны города, которая ранее снесла памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе черниговской школы."Общественное" утверждает, что бюст передали в местный исторический музей.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
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в мире, александр пушкин, чернигов, украина
13:45 30.04.2022 (обновлено: 17:07 30.04.2022)
 
В Чернигове демонтировали памятник Пушкину

В Чернигове бригада теробороны демонтировала памятник Пушкину

CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в ЧерниговеПамятник Александру Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
CC BY-SA 3.0 / Test-off / Памятник Пушкину в Чернигове
Памятник Александру Пушкину в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Черниговское отделение украинского издания "Суспільне" ("Общественное") заявило, что в Чернигове убрали памятник поэту Александру Сергеевичу Пушкину.
Чернигове на Валу (центральная часть города, известная с древнерусских времен, расположенная на холме на правом берегу реки Десны. — Прим. ред.) 30 апреля демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину", — говорится на сайте СМИ.
По данным издания, демонтаж монумента проводила 119-я бригада территориальной обороны города, которая ранее снесла памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской во дворе черниговской школы.
"Общественное" утверждает, что бюст передали в местный исторический музей.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Он отмечал, что Россия хочет видеть Украину дружественной, без запрета на русский язык и русскую культуру.
Это наш долг перед дедами: жители ЛНР восстанавливают советские памятники - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
Вчера, 10:11
"Это наш долг перед дедами": жители ЛНР восстанавливают советские памятникиЖители села Гречишкино в Луганской области за свой счет реставрируют памятники Великой Отечественной войны. По словам одного из жителей, раньше их заставляли закрашивать георгиевские ленточки и красить постамент в цвета "Правого сектора" (запрещен в РФ).
 
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