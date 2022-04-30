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В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786340403.html
В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине
В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине
Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:37
2022-04-30T15:37
религия
религия
россия
украина
владимир легойда
русская православная церковь
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности", - написал Легойда в Telegram, комментируя возможность обсуждения в СМИ применения ядерного оружия на Украине.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, РФ не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятёрки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
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религия, россия, украина, владимир легойда, русская православная церковь
15:37 30.04.2022
 
В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине

Представитель РПЦ Легойда заявил о недопустимости слов о применении ядерного оружия

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности", - написал Легойда в Telegram, комментируя возможность обсуждения в СМИ применения ядерного оружия на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, РФ не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятёрки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.
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