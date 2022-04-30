В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине
Представитель РПЦ Легойда заявил о недопустимости слов о применении ядерного оружия
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Архивное фото
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности", - написал Легойда в Telegram, комментируя возможность обсуждения в СМИ применения ядерного оружия на Украине.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, РФ не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятёрки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.