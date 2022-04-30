https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786340403.html

В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине

В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

В РПЦ заявили о недопустимости слов о применении ядерного оружия на Украине

Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T15:37

2022-04-30T15:37

2022-04-30T15:37

религия

религия

россия

украина

владимир легойда

русская православная церковь

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Высказывания о применении ядерного оружия на Украине в СМИ недопустимы, заявил председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда."Подобные высказывания недопустимы. С любой точки зрения: от нравственной до просто соображений собственной безопасности", - написал Легойда в Telegram, комментируя возможность обсуждения в СМИ применения ядерного оружия на Украине.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что риск ядерной войны реален, и эту опасность нельзя недооценивать, есть много желающих, которые готовы раздувать эту угрозу искусственно. По его словам, именно Россия много раз инициировала принятие заявлений от имени всех ядерных стран с подтверждением обязательств, связанных с ядерным оружием, РФ не угрожает никому ядерной войной, а разговоры об этом начинают западные страны. Лавров отмечал, что все страны "ядерной пятёрки" должны быть привержены тезису, что ядерная война никогда не должна быть развязана.

https://ria.ru/20220430/vizit-1786333302.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, россия, украина, владимир легойда, русская православная церковь