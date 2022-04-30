https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html

Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину

Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 30.04.2022

Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину

США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T03:13

2022-04-30T03:13

2022-04-30T03:13

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, украинский народ нуждается не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов."Во-вторых, необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве", - добавил Лавров.Он отметил, что украинские вооруженные формирования, используя мирных граждан в качестве "живого щита", осуществляют "варварские обстрелы городов", а также "с животной жестокостью" издеваются над удерживаемыми российскими военными, публикуя это в интернете."И одновременно, при помощи своих западных покровителей и подконтрольных западникам глобальных СМИ, обвиняют в военных преступлениях российскую армию. Перекладывают, как у нас говорят, ответственность за происходящее с больной головы на здоровую", - добавил министр.По его словам, Западу давно пора прекратить безоговорочно "обелять" и покрывать Киев, в противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20220429/oruzhie-1786092706.html

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в мире, сша, нато, украина, донбасс, сергей лавров