Рейтинг@Mail.ru
Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html
Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину
Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину - РИА Новости, 30.04.2022
Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину
США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T03:13
2022-04-30T03:13
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
сша
нато
украина
донбасс
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765271224_0:202:2000:1327_1920x0_80_0_0_93125b6bd9f7ad482ea24af9c79d3459.jpg
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, украинский народ нуждается не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов."Во-вторых, необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве", - добавил Лавров.Он отметил, что украинские вооруженные формирования, используя мирных граждан в качестве "живого щита", осуществляют "варварские обстрелы городов", а также "с животной жестокостью" издеваются над удерживаемыми российскими военными, публикуя это в интернете."И одновременно, при помощи своих западных покровителей и подконтрольных западникам глобальных СМИ, обвиняют в военных преступлениях российскую армию. Перекладывают, как у нас говорят, ответственность за происходящее с больной головы на здоровую", - добавил министр.По его словам, Западу давно пора прекратить безоговорочно "обелять" и покрывать Киев, в противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях.
https://radiosputnik.ria.ru/20220429/oruzhie-1786092706.html
сша
украина
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765271224_111:144:1696:1333_1920x0_80_0_0_8958bf53193594446e794afd24e358d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, нато, украина, донбасс, сергей лавров
03:13 30.04.2022
 
Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину

Глава МИД России Лавров: США и НАТО должны прекратить поставки оружия на Украину

© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Ukrainian Defense Ministry Press Service
Украинские военные используют пусковую установку с американскими ракетами Javelin. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. США и НАТО должны перестать поставлять Киеву вооружение, если они действительно хотят урегулирования украинского кризиса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Если США и НАТО действительно заинтересованы в урегулировании украинского кризиса, то, во-первых, они должны одуматься и перестать поставлять Киеву оружие и боеприпасы", - сказал он в интервью агентству Синьхуа.
По его словам, украинский народ нуждается не в переносных зенитных ракетных комплексах Stinger и противотанковых ракетах Javelin, а в решении неотложных гуманитарных вопросов.
"Во-вторых, необходимо, чтобы Киев прекратил циничные провокации, в том числе в информационном пространстве", - добавил Лавров.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
Вчера, 11:04В мире
В Крыму рассказали, что ждет американское оружие, поставляемое Украине
Он отметил, что украинские вооруженные формирования, используя мирных граждан в качестве "живого щита", осуществляют "варварские обстрелы городов", а также "с животной жестокостью" издеваются над удерживаемыми российскими военными, публикуя это в интернете.
"И одновременно, при помощи своих западных покровителей и подконтрольных западникам глобальных СМИ, обвиняют в военных преступлениях российскую армию. Перекладывают, как у нас говорят, ответственность за происходящее с больной головы на здоровую", - добавил министр.
По его словам, Западу давно пора прекратить безоговорочно "обелять" и покрывать Киев, в противном случае в Вашингтоне, Брюсселе и других западных столицах должны отдавать себе отчет в ответственности за соучастие в кровавых преступлениях.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСШАНАТОУкраинаДонбассСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала