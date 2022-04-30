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ВС России уничтожили уже почти 1,2 тысячи артиллерийских орудий ВСУ
ВС России уничтожили уже почти 1,2 тысячи артиллерийских орудий ВСУ - РИА Новости, 30.04.2022
ВС России уничтожили уже почти 1,2 тысячи артиллерийских орудий ВСУ
Уже почти 1,2 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:07
2022-04-30T20:07
2022-04-30T20:10
обострение ситуации в днр и лнр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Уже почти 1,2 тысячи украинских орудий полевой артиллерии и минометов уничтожены в ходе российской специальной военной операции, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 143 самолета, 112 вертолетов, 660 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2678 танков и других боевых бронированных машин, 308 установок реактивных систем залпового огня, 1196 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2503 единицы специальной военной автомобильной техники", - перечислил Конашенков.
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
20:07 30.04.2022 (обновлено: 20:10 30.04.2022)
ВС России уничтожили уже почти 1,2 тысячи артиллерийских орудий ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили уже почти 1,2 тысячи артиллерийских орудий ВСУ