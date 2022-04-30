https://ria.ru/20220430/ognebortsy-1786278671.html

Более 400 тысяч человек обеспечивают пожарную безопасность России

Более 400 тысяч человек обеспечивают пожарную безопасность России - РИА Новости, 30.04.2022

Более 400 тысяч человек обеспечивают пожарную безопасность России

Свыше 400 тысяч человек входят в состав пожарной охраны России, которая отметит в субботу 373-ю годовщину со дня образования. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T00:46

2022-04-30T00:46

2022-04-30T00:46

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Свыше 400 тысяч человек входят в состав пожарной охраны России, которая отметит в субботу 373-ю годовщину со дня образования.Тридцатого апреля 1649 года царь Алексей Михайлович Романов подписал "Наказ о Градском благочинии" - первый официальный документ о создании профессиональной пожарной охраны. Целая серия государственных актов, регламентирующих противопожарную защиту, связана и с царствованием Петра Первого.В 1832 году вышли "Строительный Устав" и "Пожарный Устав" - два первых нормативных документа, пытавшихся решить проблему борьбы с огнем профилактическими мерами. В этих документах были требования противопожарных разрывов, определенные условия возведения зданий, правила кладки и возведения печей, а также ряд требований режимного характера."Сегодня пожарная охрана России - это более 400 тысяч специалистов: сотрудники федеральной противопожарной службы МЧС России, работники субъективной, муниципальной, ведомственной и частной пожарной охраны и добровольцы", - говорится в сообщении ведомства.По данным министерства, в настоящее время в стране функционируют свыше 1,5 тысячи гарнизонов пожарной охраны, в составе которых более 24 тысяч подразделений. На их вооружении находится более 66 тысяч единиц специальной техники."Мы большое значение уделяем подготовке молодого поколения огнеборцев. Ведомственные вузы ежегодно выпускают квалифицированных специалистов, численности которых достаточно, чтобы покрыть потребности страны", - отмечает ведомство.По данным МЧС, в первом квартале 2022 года на территории России произошло более 54 тысячи пожаров, что на 9% меньше аналогичного периода прошлого года. При реагировании на эти возгорания удалось спасти свыше 6,2 тысячи человек, еще 44,4 тысячи - эвакуировать в безопасные места.

https://ria.ru/20220429/les-1786199376.html

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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество