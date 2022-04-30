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Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии - РИА Новости, 30.04.2022
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Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии
Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии - РИА Новости, 30.04.2022
Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии
Следственные органы СК РФ предъявили обвинение украинскому офицеру в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T16:04
2022-04-30T16:04
владимир путин
россия
украина
донбасс
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственные органы СК РФ предъявили обвинение украинскому офицеру в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан, сообщается в Telegram-канале ведомства."Военные следственные органы Следственного комитета РФ... предъявили заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (далее – 36 БМП), старшему лейтенанту Сергею Батынскому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.Установлено, что в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.Добавляется, что в ходе следственного эксперимента, проведенного в присутствии адвоката, обвиняемый показал, как он совершил преступление. По данным СК, негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме, однако сейчас обвиняемый раскаивается в содеянном.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220429/ubiystvo-1786271387.html
россия
украина
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владимир путин, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы украины, в мире
16:04 30.04.2022
 
Украинского офицера обвинили в убийстве и сексуальном насилии

СК обвинил украинского офицера в убийстве и сексуальном насилии над мирными жителями

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Следственные органы СК РФ предъявили обвинение украинскому офицеру в убийстве и сексуальном насилии в отношении мирных граждан, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Военные следственные органы Следственного комитета РФ... предъявили заместителю командира роты огневой поддержки по воспитательной работе войсковой части А-2777, входящей в состав 36 бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (далее – 36 БМП), старшему лейтенанту Сергею Батынскому обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - говорится в сообщении.
Установлено, что в начале апреля в Мариуполе военные 36 БМП задержали двух мирных граждан, которые проезжали мимо блок-поста на велосипеде и представились мужем и женой. Несмотря на наличие у них украинских паспортов, их поместили в подвал. Пьяный обвиняемый вывел женщину и, "угрожая убийством, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера", а затем застрелил мужчину.
Добавляется, что в ходе следственного эксперимента, проведенного в присутствии адвоката, обвиняемый показал, как он совершил преступление. По данным СК, негативное отношение к потерпевшим Батынский мотивировал тем, что задержанные подозревались в сепаратизме, однако сейчас обвиняемый раскаивается в содеянном.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Владимир ПутинРоссияУкраинаДонбассСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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