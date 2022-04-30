В Забайкалье главу района обвинили в получении взятки
Следователи предъявили обвинение главе Борзинского района Забайкалья в получении взятки
© Фото : СК РФАвтомобиль следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль следственного комитета РФ . Архивное фото
ЧИТА, 30 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.
Ранее сообщалось, что следователи задержали Русинова по подозрению в получении взятки.
"Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю предъявили обвинение главе муниципального района "Борзинский район" Сергею Русинову в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта.
Уточняется, что в 2021 году между администрацией города Борзя и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 миллионов рублей. Русинов предложил предпринимателю общее покровительство и беспрепятственное заполнение документов по исполнению муниципального контракта за взятку, составляющую 10% от суммы контракта. Предприниматель согласился с условиями чиновника и передал первую часть суммы взятки в размере 280 тысяч рублей.
"По ходатайству следствия судом в отношении Русинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.