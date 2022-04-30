https://ria.ru/20220430/obvinenie-1786333825.html

В Забайкалье главу района обвинили в получении взятки

В Забайкалье главу района обвинили в получении взятки - РИА Новости, 30.04.2022

В Забайкалье главу района обвинили в получении взятки

Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T14:51

2022-04-30T14:51

2022-04-30T14:51

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

забайкальский край

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ЧИТА, 30 апр - РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в получении взятки главе Борзинского района Забайкалья Сергею Русинову, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю.Ранее сообщалось, что следователи задержали Русинова по подозрению в получении взятки."Следователи второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю предъявили обвинение главе муниципального района "Борзинский район" Сергею Русинову в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта.Уточняется, что в 2021 году между администрацией города Борзя и индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 миллионов рублей. Русинов предложил предпринимателю общее покровительство и беспрепятственное заполнение документов по исполнению муниципального контракта за взятку, составляющую 10% от суммы контракта. Предприниматель согласился с условиями чиновника и передал первую часть суммы взятки в размере 280 тысяч рублей."По ходатайству следствия судом в отношении Русинова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220427/zakharchenko-1785788769.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, забайкальский край