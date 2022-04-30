https://ria.ru/20220430/obstrel-1786398375.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 30.04.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство ЛНР РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T22:31

2022-04-30T22:31

2022-04-30T22:37

обострение ситуации в днр и лнр

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украина

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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Стаханов в Луганской народной республике, выпустив 20 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град", заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 21.30 с направления населенного пункта Горское по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО БМ-21 (20 снарядов)", - сообщило представительство республики в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/telegram-1786393442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, сцкк, донбасс, украина, вооруженные силы украины