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Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/obstrel-1786385622.html
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку - РИА Новости, 30.04.2022
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку
Украинские войска произвели десять выстрелов из БМП-2 по Докучаевску и выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:22
2022-04-30T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
докучаевск
россия
украина
бмп-2
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из БМП-2 по Докучаевску и выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.15 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-2; 18:30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, докучаевск, россия, украина, бмп-2, вооруженные силы украины
20:22 30.04.2022
 
Украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Докучаевск и Еленовку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДвор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области
Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Двор жилого дома, поврежденный в результате артиллерийского обстрела города Докучаевск Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска произвели десять выстрелов из БМП-2 по Докучаевску и выпустили 10 снарядов калибром 122 миллиметра по Еленовке в Донецкой народной республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.15 - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-2; 18:30 - н.п. Новомихайловка - н.п. Еленовка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДокучаевскРоссияУкраинаБМП-2Вооруженные силы Украины
 
 
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