https://ria.ru/20220430/obstrel-1786358955.html
В Курской области со стороны Украины обстреляли пункт пропуска
В Курской области со стороны Украины обстреляли пункт пропуска - РИА Новости, 30.04.2022
В Курской области со стороны Украины обстреляли пункт пропуска
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли пункт пропуска Крупец. РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T17:13
2022-04-30T17:13
2022-04-30T17:51
украина
курская область
роман старовойт
россия
вооруженные силы украины
в мире
игорь конашенков
владимир путин
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МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли пункт пропуска Крупец."Сегодня, 30 апреля, около 15:30 по пункту пропуска Крупец в Рыльском районе со стороны Украины было выпущено несколько минометных снарядов. Ответным огнем пограничников и военных огневая точка была быстро подавлена. Жертв, пострадавших и разрушений нет", — написал глава региона в своем Telegram-канале.Ранее российские системы ПВО не допустили проникновения украинского самолета на территорию Брянской области, два авиаснаряда попали по населенному пункту Жеча Стародубского округа. Взрывной волной повредило обшивку технологических зданий нефтеналивного терминала, при этом пострадавших нет.Как заявил 15 апреля официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, Россия нарастит "количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве" в ответ на любые атаки или диверсии на своей территории.Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". В Минобороны основной задачей назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220430/donbass-1786328945.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, курская область, роман старовойт, россия, вооруженные силы украины, в мире, игорь конашенков, владимир путин, рыльский район
17:13 30.04.2022 (обновлено: 17:51 30.04.2022)
В Курской области со стороны Украины обстреляли пункт пропуска
По пункту пропуска в Курской области со стороны Украины выпустили несколько снарядов