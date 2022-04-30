13:31 30.04.2022 (обновлено: 13:43 30.04.2022)
Украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО "Ураган"
В ДНР заявили, что украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево из РСЗО "Ураган"
© РИА Новости / Джон ТрастМногоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево
Многоквартирный жилой дом, разрушенный в результате обстрелов во время боевых действий в городе Дебальцево. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган". В результате удара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.