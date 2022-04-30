https://ria.ru/20220430/obstrel-1786326969.html

Украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО "Ураган"

Украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО "Ураган" - РИА Новости, 30.04.2022

Украинские боевики атаковали Дебальцево из РСЗО "Ураган"

Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T13:31

2022-04-30T13:31

2022-04-30T13:43

в мире

украина

дебальцево

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган", пострадали два человека, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики атаковали жилые кварталы Дебальцево с применением РСЗО "Ураган". В результате удара пострадали 2 человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786299114.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, дебальцево