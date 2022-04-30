https://ria.ru/20220430/obstrel-1786299114.html

В Снежном из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены более 20 объектов

В Снежном из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены более 20 объектов - РИА Новости, 30.04.2022

В Снежном из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены более 20 объектов

Более 20 объектов инфраструктуры, в частности автовокзал, повреждены в Снежном из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:22

2022-04-30T09:22

2022-04-30T09:23

в мире

владимир путин

снежное

россия

украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 20 объектов инфраструктуры, в частности автовокзал, повреждены в Снежном из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ в Снежном повреждены 24 объекта: одна водопроводная насосная станция, 15 домов частного сектора, два многоквартирных дома, здание автовокзала, здание автотранспортного предприятия, одна трансформаторная подстанция, три газораспределительные подстанции", - говорится в сообщении.Кроме того, в городе остались без энергоснабжения 200 абонентов, 156 - без газоснабжения, повреждены 40 автобусов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/donetsk-1786298880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, снежное, россия, украина