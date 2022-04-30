09:22 30.04.2022 (обновлено: 09:23 30.04.2022)
В Снежном из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены более 20 объектов
В Снежном из-за обстрела со стороны ВСУ повреждены более 20 объектов инфраструктуры
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийДом, разрушенный в результате налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области
Дом, разрушенный в результате налета украинской авиации в городе Снежное Донецкой области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Более 20 объектов инфраструктуры, в частности автовокзал, повреждены в Снежном из-за обстрела со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"В результате обстрела ВФУ в Снежном повреждены 24 объекта: одна водопроводная насосная станция, 15 домов частного сектора, два многоквартирных дома, здание автовокзала, здание автотранспортного предприятия, одна трансформаторная подстанция, три газораспределительные подстанции", - говорится в сообщении.
Кроме того, в городе остались без энергоснабжения 200 абонентов, 156 - без газоснабжения, повреждены 40 автобусов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.