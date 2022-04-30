https://ria.ru/20220430/obstrel-1786298347.html

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР - РИА Новости, 30.04.2022

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, погибли двое мирных жителей, еще шесть ранены, сообщает представительство... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:14

2022-04-30T09:14

2022-04-30T09:26

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска за сутки 24 раза обстреляли ДНР, выпустив 238 единиц боеприпасов, погибли двое мирных жителей, еще шесть ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки Представительство сообщало о 24 фактах ведения огня со стороны ВФУ… Выпустив 238 единиц различных боеприпасов… За прошедшие сутки поступили сведения о гибели двух и ранении шести мирных жителей, в том числе ребенка, в Петровском районе Донецка", - говорится в сообщении.Отмечается, что было повреждено 16 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/obstrel-1786299114.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина