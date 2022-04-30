https://ria.ru/20220430/obstrel-1786293614.html

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.04.2022

Украинские войска обстреляли три населенных пункта в ДНР

Украинские войска почти за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, Железную Балку дважды, применив крупнокалиберные пулеметы,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T08:27

2022-04-30T08:27

2022-04-30T08:35

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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украина

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска почти за час обстреляли три населенных пункта в Донецкой народной республике, Железную Балку дважды, применив крупнокалиберные пулеметы, гранатометы и мины калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 06.40 по 07.27 в направлении населенных пунктов Широкая Балка и Железная Балка, а также в направлении Шахты Гагарина. Украинские войска выпустили пять мин калибром 120 миллиметров, семь гранат из СПГ. Кроме того, при обстрелах применялись крупнокалиберные пулеметы.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220428/obstrel-1785955572.html

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украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс