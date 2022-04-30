https://ria.ru/20220430/obstrel-1786288035.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 30.04.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T07:09

2022-04-30T07:09

2022-04-30T07:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецк (днр)

петровский район

владимир путин

россия

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."После 03.00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 04.50 - н.п. Новомихайловка – н.п. Донецк (Петровский район): выпущено 6 снарядов калибром 122 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220430/lavrov-1786282585.html

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в мире, донецк (днр), петровский район, владимир путин, россия, украина, вооруженные силы украины, донбасс