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Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов Киеву обогатит "оборонку" США - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/oboronka-1786282043.html
Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов Киеву обогатит "оборонку" США
Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов Киеву обогатит "оборонку" США - РИА Новости, 30.04.2022
Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов Киеву обогатит "оборонку" США
Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов для Украины еще сильнее обогатит крупных американских военных... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T02:36
2022-04-30T05:23
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
сша
нато
министерство обороны сша
ситуация в днр и лнр
джо байден
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов для Украины еще сильнее обогатит крупных американских военных подрядчиков, но при этом не окажет решающего влияния на военный потенциал Украины и ход боевых действий, считают опрошенные РИА Новости аналитики.В среду Байден объявил, что запросил у конгресса для Украины беспрецедентные 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы — порядка 20,4 миллиарда — планируется потратить на отправку новых вооружений. Остальную часть средств администрация Байдена намерена направить на поддержку экономического и гуманитарного характера.Оборонка США - в плюсеКак отмечает бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в наибольшей степени влияние этого колоссального по масштабу пакета помощи ощутит на себе не Украина, а крупнейшие производители оружия и военной техники США."Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне", - заявил РИА Новости Макгрегор.По его мнению, дополнительная военная помощь, которую администрация Байдена готовится отправить на Украину, окажет минимальное влияние на ход продолжающихся в стране боевых действий."За очень небольшим исключением подавляющее большинство единиц техники и вооружений, направляемых на Украину, окажут самое скромное влияние на ход боестолкновений на востоке Украины", - добавил отставной американский военный.Риск разрастания кризисаНовый пакет помощи Киеву, придав импульс военно-промышленному комплексу США, также увеличивает шансы перерастания украинского конфликта в еще больший кризис, полагает американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар."На мой взгляд, выделение 33 миллиардов долларов является признаком того, что данная война трансформируется из регионального конфликта между Украиной и Россией в международный конфликт между Россией и НАТО, в частности США", - указал аналитик.Лазар склонен считать, что, запрашивая у конгресса еще больше помощи для Киева, американский президент демонстрирует лишь "безответственность и опрометчивость"."Чем больше масла в огонь подливает Байден, тем выше вероятность того, что война распространится за пределы ее первоначальных границ. Если Молдавию каким-то образом втянут в это на волне загадочных взрывов в Приднестровье, то очевидно, что за этим последует", - заявил собеседник агентства.Согласно его прогнозу, такое развитие событий может спровоцировать "цепную реакцию" по всей Европе и вовлечение в конфликт различных стран региона.Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220429/ukraina-1786076974.html
https://ria.ru/20220430/oruzhie-1786282974.html
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украина, россия, сша, нато, министерство обороны сша, ситуация в днр и лнр, джо байден, в мире, донбасс
02:36 30.04.2022 (обновлено: 05:23 30.04.2022)
 
Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов Киеву обогатит "оборонку" США

Аналитики: выделение 33 миллиардов долларов обогатит "оборонку" США, но не поможет Киеву

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Запрос президента США Джо Байдена к конгрессу о выделении дополнительных 33 миллиардов долларов для Украины еще сильнее обогатит крупных американских военных подрядчиков, но при этом не окажет решающего влияния на военный потенциал Украины и ход боевых действий, считают опрошенные РИА Новости аналитики.
В среду Байден объявил, что запросил у конгресса для Украины беспрецедентные 33 миллиарда долларов. Большую часть этой суммы — порядка 20,4 миллиарда — планируется потратить на отправку новых вооружений. Остальную часть средств администрация Байдена намерена направить на поддержку экономического и гуманитарного характера.

Оборонка США - в плюсе

Как отмечает бывший старший советник Пентагона Дуглас Макгрегор, в наибольшей степени влияние этого колоссального по масштабу пакета помощи ощутит на себе не Украина, а крупнейшие производители оружия и военной техники США.
"Немедленным результатом этого шага станет дальнейшее обогащение акционеров предприятий оборонной промышленности США, а также политиков, которые представляют их интересы в Вашингтоне", - заявил РИА Новости Макгрегор.
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Жители США призвали "держать Байдена на поводке" из-за военной помощи Киеву
По его мнению, дополнительная военная помощь, которую администрация Байдена готовится отправить на Украину, окажет минимальное влияние на ход продолжающихся в стране боевых действий.
"За очень небольшим исключением подавляющее большинство единиц техники и вооружений, направляемых на Украину, окажут самое скромное влияние на ход боестолкновений на востоке Украины", - добавил отставной американский военный.

Риск разрастания кризиса

Новый пакет помощи Киеву, придав импульс военно-промышленному комплексу США, также увеличивает шансы перерастания украинского конфликта в еще больший кризис, полагает американский историк и политический обозреватель Дэн Лазар.
"На мой взгляд, выделение 33 миллиардов долларов является признаком того, что данная война трансформируется из регионального конфликта между Украиной и Россией в международный конфликт между Россией и НАТО, в частности США", - указал аналитик.
Лазар склонен считать, что, запрашивая у конгресса еще больше помощи для Киева, американский президент демонстрирует лишь "безответственность и опрометчивость".
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"Чем больше масла в огонь подливает Байден, тем выше вероятность того, что война распространится за пределы ее первоначальных границ. Если Молдавию каким-то образом втянут в это на волне загадочных взрывов в Приднестровье, то очевидно, что за этим последует", - заявил собеседник агентства.
Согласно его прогнозу, такое развитие событий может спровоцировать "цепную реакцию" по всей Европе и вовлечение в конфликт различных стран региона.
Ранее глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Антонов: военная помощь США Киеву не способствует урегулированию на Украине
 
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