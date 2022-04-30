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Омбудсмен ЛНР готова к диалогу с Украиной по обмену - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/obmen-1786339141.html
Омбудсмен ЛНР готова к диалогу с Украиной по обмену
Омбудсмен ЛНР готова к диалогу с Украиной по обмену - РИА Новости, 30.04.2022
Омбудсмен ЛНР готова к диалогу с Украиной по обмену
Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова заявила, что в республике готовы к диалогу с украинской стороной по обмену... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T15:21
2022-04-30T15:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
украина
луганская народная республика
россия
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова заявила, что в республике готовы к диалогу с украинской стороной по обмену военнослужащими."Вопрос обмена требует незамедлительного решения, ведь многим из наших ребят необходима срочная медицинская помощь, которая со стороны киевской власти им не оказывается. Хочу еще раз обратиться к военно-политическому руководству Украины, если они заинтересованы в возвращении своих граждан домой, то мы готовы и открыты к диалогу в данном направлении", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.Как утверждает Сердюкова, вопрос обмена всячески прорабатывается ЛНР, "однако на сегодняшний момент нет какой-либо информации, подтверждающей готовность украинской стороны к конструктивной работе в данном направлении". По ее словам, "власти Украины не идут на контакт и более того не заинтересованы в том, чтобы вернуть своих военнослужащих".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, владимир путин, украина, луганская народная республика, россия
15:21 30.04.2022
 
Омбудсмен ЛНР готова к диалогу с Украиной по обмену

Омбудсмен ЛНР Сердюкова заявила о готовности к диалогу с Украиной по обмену

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины
Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости
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Сдавшиеся народной милиции ЛНР бойцы Нацгвардии Украины. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 30 апр - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Луганской народной республике Виктория Сердюкова заявила, что в республике готовы к диалогу с украинской стороной по обмену военнослужащими.
"Вопрос обмена требует незамедлительного решения, ведь многим из наших ребят необходима срочная медицинская помощь, которая со стороны киевской власти им не оказывается. Хочу еще раз обратиться к военно-политическому руководству Украины, если они заинтересованы в возвращении своих граждан домой, то мы готовы и открыты к диалогу в данном направлении", - говорится в заявлении на сайте омбудсмена.
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Как утверждает Сердюкова, вопрос обмена всячески прорабатывается ЛНР, "однако на сегодняшний момент нет какой-либо информации, подтверждающей готовность украинской стороны к конструктивной работе в данном направлении". По ее словам, "власти Украины не идут на контакт и более того не заинтересованы в том, чтобы вернуть своих военнослужащих".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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