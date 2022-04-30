https://ria.ru/20220430/obekty-1786306422.html
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь
Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:46
2022-04-30T10:46
2022-04-30T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - сказал он на брифинге.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, россия
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь
Минобороны: ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь