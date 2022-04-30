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Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/obekty-1786306422.html
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь
Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T10:46
2022-04-30T10:46
обострение ситуации в днр и лнр
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - сказал он на брифинге.
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украина, вооруженные силы украины, россия
10:46 30.04.2022
 
Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь

Минобороны: ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие в колонне военной техники
Российские военнослужащие в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Российские военнослужащие в колонне военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - сказал он на брифинге.
Украинский военнослужащий около здания Национальной академии государственного управления в Харькове - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 08:00
"Обстрелы, рейды, теракты": как ВСУ пытаются атаковать Россию
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРУкраинаВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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