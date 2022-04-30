https://ria.ru/20220430/obekty-1786306422.html

Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь

Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь - РИА Новости, 30.04.2022

Ракетные войска России уничтожили четыре военных объекта на Украине за ночь

Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T10:46

2022-04-30T10:46

2022-04-30T10:46

обострение ситуации в днр и лнр

украина

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Четыре военных объекта Украины за ночь поражены ракетными войсками РФ, среди которых два пункта управления, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Ракетными войсками в течение ночи поражены четыре военных объекта Украины: два пункта управления подразделений ВСУ, батарея реактивных систем залпового огня и радиолокационная станция", - сказал он на брифинге.

https://ria.ru/20220428/kontrataki-1785787173.html

украина

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

украина, вооруженные силы украины, россия