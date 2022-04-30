Рейтинг@Mail.ru
Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи - РИА Новости, 30.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220430/noch-1786298495.html
Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи
Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи - РИА Новости, 30.04.2022
Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи
Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом и уважением, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T09:17
2022-04-30T09:17
религия
религия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730289638_0:390:2830:1982_1920x0_80_0_0_ca1d742db2abb350fb48722583684fd2.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом и уважением, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты, рассказали РИА Новости в Союзе славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ)."Ко всему, что относится к языческим верованиям, мы относимся с большим интересом и уважением. Возрождая славянскую исконную традицию, мы в эти дни отмечаем Деды. Так называемые Вешние Деды. Праздник не массовый, но очень душевный, так как укрепляются связи с Предками. В эти дни приходят духи предков, мы встречаем, величаем их, кормим и разделяем специально приготовленные кушанья вместе с ними", – рассказал РИА Новости глава ССО СРВ Максим Ионов-Белояр.Заместитель главного редактора ежегодника "Журнал Родноверие" Евгения Осока отметила, что к славянской традиции этот праздник имеет мало отношения. "У нас есть праздник Весенние Деды: и в Белоруссии, и у многих других славянских народов. Он может праздноваться в разные дни, но выпадает на период конец апреля - начало мая. Генетически этот праздник восходит к культу Предков", – сказала собеседница агентства.Мнение священникаПредседатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) полагает, что к такого рода событиям обществу необходим иммунитет."Бог есть и дьявол есть, дьявол – олицетворение зла, и всегда будет с ним борьба. Всегда разного рода языческие культы, сатанинские культы, всегда, к сожалению, будут. Задача нашего общества – иметь иммунитет ко злу", - сказал РИА Новости священнослужитель.История Вальпургиевой ночиВальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая по германскому народному поверью служит годичным праздником ведьм. В эту ночь они собираются вокруг своего повелителя-сатаны на высокой и недоступной горе Броккен, где справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось около конца VIII столетия.Считалось, что нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.Нынешнее же название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году. Событие Вальпургиевой ночи было выведено также немецким поэтом Иоганном Гете в первой части "Фауста".
https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743161870.html
https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730289638_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a95fc87b4abf640318aeb21cc3580bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, россия
09:17 30.04.2022
 
Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи

Российские язычники отмечают не Вальпургиеву ночь, а Весенние Деды

© AP Photo / Jens MeyerЛюди в тематических костюмах во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте
Люди в тематических костюмах во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© AP Photo / Jens Meyer
Люди в тематических костюмах во время празднования Вальпургиевой ночи в Эрфурте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом и уважением, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты, рассказали РИА Новости в Союзе славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ).
"Ко всему, что относится к языческим верованиям, мы относимся с большим интересом и уважением. Возрождая славянскую исконную традицию, мы в эти дни отмечаем Деды. Так называемые Вешние Деды. Праздник не массовый, но очень душевный, так как укрепляются связи с Предками. В эти дни приходят духи предков, мы встречаем, величаем их, кормим и разделяем специально приготовленные кушанья вместе с ними", – рассказал РИА Новости глава ССО СРВ Максим Ионов-Белояр.
Заместитель главного редактора ежегодника "Журнал Родноверие" Евгения Осока отметила, что к славянской традиции этот праздник имеет мало отношения. "У нас есть праздник Весенние Деды: и в Белоруссии, и у многих других славянских народов. Он может праздноваться в разные дни, но выпадает на период конец апреля - начало мая. Генетически этот праздник восходит к культу Предков", – сказала собеседница агентства.

Мнение священника

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) полагает, что к такого рода событиям обществу необходим иммунитет.
"Бог есть и дьявол есть, дьявол – олицетворение зла, и всегда будет с ним борьба. Всегда разного рода языческие культы, сатанинские культы, всегда, к сожалению, будут. Задача нашего общества – иметь иммунитет ко злу", - сказал РИА Новости священнослужитель.
Вид на город Геленджик и Геленджикскую бухту. На первом плане - поклонный крест на вершине Маркотхского хребта - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля 2021, 08:00Религия
"Немецкий след": кто и когда на самом деле крестил Русь

История Вальпургиевой ночи

Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая по германскому народному поверью служит годичным праздником ведьм. В эту ночь они собираются вокруг своего повелителя-сатаны на высокой и недоступной горе Броккен, где справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось около конца VIII столетия.
Считалось, что нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.
Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.
Нынешнее же название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году. Событие Вальпургиевой ночи было выведено также немецким поэтом Иоганном Гете в первой части "Фауста".
Освящение куличей во время Пасхи в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
08:00Религия
"Нельзя было даже перекреститься". Как отмечали "советскую" Пасху
 
РелигияРелигияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала