https://ria.ru/20220430/noch-1786298495.html

Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи

Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи - РИА Новости, 30.04.2022

Российские язычники рассказали, что отмечают в дни Вальпургиевой ночи

Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом и уважением, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T09:17

2022-04-30T09:17

2022-04-30T09:17

религия

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россия

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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российские язычники относятся к Вальпургиевой ночи с интересом и уважением, но отмечают не ее, а Весенние Деды, которые выпадают на близкие к ней даты, рассказали РИА Новости в Союзе славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ)."Ко всему, что относится к языческим верованиям, мы относимся с большим интересом и уважением. Возрождая славянскую исконную традицию, мы в эти дни отмечаем Деды. Так называемые Вешние Деды. Праздник не массовый, но очень душевный, так как укрепляются связи с Предками. В эти дни приходят духи предков, мы встречаем, величаем их, кормим и разделяем специально приготовленные кушанья вместе с ними", – рассказал РИА Новости глава ССО СРВ Максим Ионов-Белояр.Заместитель главного редактора ежегодника "Журнал Родноверие" Евгения Осока отметила, что к славянской традиции этот праздник имеет мало отношения. "У нас есть праздник Весенние Деды: и в Белоруссии, и у многих других славянских народов. Он может праздноваться в разные дни, но выпадает на период конец апреля - начало мая. Генетически этот праздник восходит к культу Предков", – сказала собеседница агентства.Мнение священникаПредседатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии РПЦ иеромонах Макарий (Маркиш) полагает, что к такого рода событиям обществу необходим иммунитет."Бог есть и дьявол есть, дьявол – олицетворение зла, и всегда будет с ним борьба. Всегда разного рода языческие культы, сатанинские культы, всегда, к сожалению, будут. Задача нашего общества – иметь иммунитет ко злу", - сказал РИА Новости священнослужитель.История Вальпургиевой ночиВальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая по германскому народному поверью служит годичным праздником ведьм. В эту ночь они собираются вокруг своего повелителя-сатаны на высокой и недоступной горе Броккен, где справляют свой "шабаш". Это поверье сложилось около конца VIII столетия.Считалось, что нечистая сила пыталась помешать благополучному течению весны, насылала порчу на людей и скот. В селениях накануне Вальпургиевой ночи проводилась магическая церемония изгнания ведьм: разжигались костры (на которых иногда сжигали чучела ведьмы), люди обходили дома с факелами, звонили церковные колокола.Еще в дохристианские времена ночь накануне 1 мая для многих народов была священной. Кельты (населяли территорию Центральной Европы) праздновали Бельтайн, посвященный богу солнца и плодородия: прыгали через костры, проводили между ними скот "для очищения" и выбирали Майских короля и королеву.Нынешнее же название ночи произошло от совпадения с празднованием 1 мая памяти католической святой Вальпургии – сестры святого Вилибальда, канонизированной в 778 году. Событие Вальпургиевой ночи было выведено также немецким поэтом Иоганном Гете в первой части "Фауста".

https://ria.ru/20210728/kreschenie-1743161870.html

https://ria.ru/20220430/paskha-1786211214.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, россия