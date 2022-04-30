https://ria.ru/20220430/neft-1786311774.html

В Госдуме назвали заявление об отказе Германии от нефти из России игрой

В Госдуме назвали заявление об отказе Германии от нефти из России игрой - РИА Новости, 30.04.2022

В Госдуме назвали заявление об отказе Германии от нефти из России игрой

Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал политической игрой заявления министра экономики Германии Роберта Хабека об отказе от нефти из РФ. РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T11:29

2022-04-30T11:29

2022-04-30T11:29

экономика

роберт хабек

сша

германия

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287467_0:201:3284:2048_1920x0_80_0_0_2f07a68d61113d9ea1c5e09e262a9724.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Сергей Бурлаков назвал политической игрой заявления министра экономики Германии Роберта Хабека об отказе от нефти из РФ.Германия теперь может позволить себе отказаться от российской нефти, ранее заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек."Думаю, что заявление министра экономики ФРГ по поводу поддержки эмбарго и случившегося прогресса Германии в нефтяном вопросе – скорее политическая игра, которая не подкреплена глубоким экономическим анализом", - сообщил Бурлаков РИА Новости.По его словам, европейские политики понимают, что в случае поддержки эмбарго с последствиями им придется разбираться самостоятельно, а США останется в стороне. Также он отметил, что это уже неоднократно было в мировой истории."Поддержка Америкой Европы в случае отказа от российской нефти – политическая уловка, не имеющая достаточной экономической базы для реализации этого плана. Альтернативы российского нефтяного и газового рынка в таких объемах просто не существует. Я сильно сомневаюсь, что поставщики из других стран захотят увеличить нефтедобычу. Они прекрасно знают, что спрос создан искусственно", - добавил Бурлаков.

https://ria.ru/20220422/niderlandy-1784971444.html

https://ria.ru/20220419/gaz-1784216940.html

сша

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, роберт хабек, сша, германия, санкции в отношении россии