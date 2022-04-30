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Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2022
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси
Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T23:58
2022-04-30T23:58
2022-04-30T23:58
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании, распространяют пользователи соцсетей.Проливной дождь начался в городе в субботу вечером. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.Синоптики прогнозируют обильные дожди во всей Грузии на протяжении всей следующей недели.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси
Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная и улицы в Тбилиси
ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании, распространяют пользователи соцсетей.
Проливной дождь начался в городе в субботу вечером. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.
Синоптики прогнозируют обильные дожди во всей Грузии
на протяжении всей следующей недели.