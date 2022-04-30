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Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси

Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2022

Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси

Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании,... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T23:58

2022-04-30T23:58

2022-04-30T23:58

в мире

грузия

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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании, распространяют пользователи соцсетей.Проливной дождь начался в городе в субботу вечером. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.Синоптики прогнозируют обильные дожди во всей Грузии на протяжении всей следующей недели.

грузия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия