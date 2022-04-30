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Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2022
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Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси - РИА Новости, 30.04.2022
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси
Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании,... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T23:58
2022-04-30T23:58
в мире
грузия
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании, распространяют пользователи соцсетей.Проливной дождь начался в городе в субботу вечером. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.Синоптики прогнозируют обильные дожди во всей Грузии на протяжении всей следующей недели.
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в мире, грузия
23:58 30.04.2022
 
Сильный дождь вызвал наводнение в Тбилиси

Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная и улицы в Тбилиси

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТбилиси
Тбилиси - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ТБИЛИСИ, 30 апр - РИА Новости. Сильный дождь вызвал наводнение в столице Грузии, затоплена набережная в Тбилиси и улицы города, соответствующие кадры транслируют грузинские телекомпании, распространяют пользователи соцсетей.
Проливной дождь начался в городе в субботу вечером. Служба по управлению чрезвычайными ситуациями и мэрия пока не сообщали о последствиях сложившейся ситуации.
Синоптики прогнозируют обильные дожди во всей Грузии на протяжении всей следующей недели.
 
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