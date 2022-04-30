https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786385035.html

Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине

Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 30.04.2022

Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине

Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2022

2022-04-30T20:15

2022-04-30T20:15

2022-04-30T20:17

обострение ситуации в днр и лнр

россия

войска воздушно-космической обороны

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027451_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_56918740ddab8579d3f1389f02c1d257.jpg

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники", - сказал Конашенков.

https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина