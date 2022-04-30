https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786385035.html
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:15
2022-04-30T20:15
2022-04-30T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
россия
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027451_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_56918740ddab8579d3f1389f02c1d257.jpg
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1786027451_55:0:2784:2047_1920x0_80_0_0_ef293576ecfcd92c989df482edee3953.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
20:15 30.04.2022 (обновлено: 20:17 30.04.2022)
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине
Минобороны: авиация уничтожила более 200 националистов и 23 единиц бронетехники на Украине