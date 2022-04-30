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Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220430/natsionalisty-1786385035.html
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине - РИА Новости, 30.04.2022
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине
Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 30.04.2022
2022-04-30T20:15
2022-04-30T20:17
обострение ситуации в днр и лнр
россия
войска воздушно-космической обороны
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники", - сказал Конашенков.
https://ria.ru/20220430/spetsoperatsiya-1786383589.html
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россия, войска воздушно-космической обороны, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина
20:15 30.04.2022 (обновлено: 20:17 30.04.2022)
 
Российская авиация уничтожила более 200 националистов на Украине

Минобороны: авиация уничтожила более 200 националистов и 23 единиц бронетехники на Украине

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРазрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя
Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 30.04.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Разрушенный дом №43 на проспекте Мира в центре Мариуполя. Архивное фото
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МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Российская авиация поразила в субботу уничтожила более 200 националистов и 23 единицы бронетехники, заявил в субботу на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В результате ударов уничтожены свыше 200 националистов и 23 единицы бронетехники", - сказал Конашенков.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРоссияВойска воздушно-космической обороныИгорь КонашенковМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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