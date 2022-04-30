19:14 30.04.2022 (обновлено: 19:23 30.04.2022)
За сутки в ДНР уничтожены 34 украинских националиста
Народная милиция ДНР сообщила, что с начала суток уничтожены 34 украинских националиста
Танкисты Народной милиции ДНР у танка Т-72 . Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 апр - РИА Новости. Народная милиция Донецкой народной республики заявила, что силы ДНР за сутки уничтожили 34 украинских националиста и три огневые позиции.
"С начала текущих суток, наши военнослужащие уничтожили 34 украинских националиста",- сообщила Народная милиция в своем Telegram-канале.
Отмечается, что также уничтожены три огневые позиции, гаубицы Д-30, один бронетранспортер и грузовое транспортное средство, захвачена одна БМП.
По данным Народной милиции республики, за сутки украинскими войска выпустили более 100 снарядов и мин из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", 122-миллиметровой ствольной артиллерии и минометов калибром 120 и 82 миллиметра.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.